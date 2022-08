Kontroverzní maska Lexusu slaví 10 let. Stala se předlohou pro salónek i kosmickou loď

Lexus si dává záležet na okamžité identifikaci svých modelů. Stěžejním prvkem je vřetenová maska chladiče, která přídě zdobí už deset let.

Designově plul Lexus dlouhá léta s davem. Když byste sundali loga, méně znalý by značku možná ani neidentifikoval. To automobilku zřejmě trápilo, a tak se rozhodla v roce 2011 vydat zcela opačným směrem. Dnes je identifikace značky na první pohled velice důležitá, zvláště v prémiovém segmentu a na asijských trzích obecně. To je taky jeden z důvodů kontroverzního designu současných ledvinek BMW.

Jenže Lexus s konceptem LF-Gh, představeném před 11 lety, výrazně předběhl dobu. Středem pozornosti se stala obrovská vřetenová maska chladiče, na kterou veřejnost v té době nebyla zcela připravena. Nehledě na kontroverze ji automobilka použila už následující rok na manažerském sedanu GS. Tehdy Lexus také ukázal, že se nebojí přenést většinu tvarů konceptu do reálného světa.

Od té doby se vřetenová maska stala symbolem značky a odkazy na ni můžeme spatřit nejen na vozech. Například jsme ji mohli vidět na kosmické lodi hlavního hrdiny ve filmu Valerian a město tisíce planet. Na bruselském letišti vtiskl design vřetene podobu oceňovanému salónku Brussels Airlines.

Design se postupně vyvíjel v čase, měnil barvy i strukturu mřížky. Designéři si dali hodně práce, aby tematicky stejný prvek dokázali implementovat na sedany, sportovní modely i SUV. Nyní vřetenovou masku přijalo i první elektrické SUV Lexus RZ 450e. Protože se jedná o elektromobil, mohli designéři navrhnout zcela uzavřený design ozdobený horizontálními lamelami po stranách. K tomu přibyl výrazný „žraločí“ nos v horní části. Ten má i nový modelový ročník Lexusu RX.