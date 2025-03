Kontroverzní Jaguar Type 00 se ukázal naživo v Paříži. Na ulici jeho design ještě více šokuje

Když Jaguar před nějakou dobou oznámil vstup do své nové a ryze elektrické éry, stoprocentně se mu povedla jedna věc – vzbudit pozornost celého světa a upoutat i ty, kterým jsou auta většinou ukradená. Umělecká reklama s osobami androgynního vzezření, v níž se neobjevilo jediné auto, se stala terčem kritiky tradicionalistů, kteří také láteřili nad koncem spalovacích motorů či novými logy.

Samotný koncept Type 00, který naznačuje podobu luxusního GT, to také schytal. Vůz se nyní ukázal v reálu mimo fotografické studio, tak můžeme lépe posoudit, jak mu to sluší v normálním prostředí.

V Paříži se s ním objevil irský herec Barry Keoghan v rámci tamního slavného týdne módy. Auto má velmi zajímavý matně modrý lak French Ultramarine a v pohybu a na ulici skutečně působí jako totální UFO. Velmi zajímavým prvkem je posuvný kryt v zadní části, z pod něhož si herec bere kabát – uvidíme, zda se dostane i do sériové podoby. Ta se má podle šéfa značky Rawdona Glovera představit již koncem letošního roku, začátek výroby je plánován na polovinu roku 2026. Magazínu Autocar prozradil, že vývoj probíhá zcela opačně, než kdy předtím – mezi designéry a konstruktéry panuje jednota a vzhled auta nepodléhá použité platformě a platforma zase vzhledu.

Dále Glover britským novinářům sdělil, že vývojáři podvozku jezdili s celou řadou těch nejlepších Jaguarů minulosti a zkoumali, co je na jejich jízdních vlastnostech unikátního a značce vlastního. Jejich cílem prý není dělat sporťáky, ale auta, která se dají řídit delší dobu vysokým tempem. Sám se svezl s nejsilnější verzí o výkonu 735 kW: „Byl ohromující svou rychlostí, zrychlením, výkonem, ale také tím, jak podával výkon s opravdovým citem pro charakter,“ řekl. „Podvozkový tým je z možností tohoto vozu opravdu nadšený.“

O interiéru šéf Jaguaru uvedl, že nebude bombardovat řidiče technikou. „Nejdůležitější je, aby to bylo úžasné místo. Technologie je k dispozici, když ji potřebujete,“ řekl. „Jaguar nevyhraje tím, že bude mít nejlepší technologické vybavení. To není strategie. Je to trochu jako u slavných hodinářů. Ano, jsou zde inovace, ale nevyhrávají tím, že mají technologie. Myslím, že je tam analogie spíše v designu, řemeslném zpracování a konstrukci a v tom, jak se věci řídí, než v čisté technice. Myslím, že to asi necháme na Číňanech.“