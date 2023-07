König Specials dělali nejdrsnější tuning 80. a 90. let. Víte, že měli prodejnu i v Praze?

Stovky koní? Žádný problém! Tisícovka? Může být... Příběh německého úpravce je plný extrémů - cenami i rychlostí jeho strojů.

Firma König Specials, nebo někdy Koenig Specials bez „umlautu,“ patří k výkladní skříni osmdesátkového a devadesátkového tuningu, dotaženého do extrému. O zákazníky se přetahovala s dalšími autory divočáren na čtyřech kolech, jejími konkurenty byli například RUF, Gemballa, ujetí italští Sbarro nebo prznitelé britských a německých luxusních aut Vantagefield a Autoconstruzione. Zakladatelem společnosti je Willy König, který se původně věnoval vydavatelství a mohl si tak dovolit vkusná závodní auta. Svoji soutěžní kariéru zahájil v roce 1961 s vozem Formula Junior Cooper, který získal po tragicky zesnulém pilotovi Formule 1, Říšském baronovi Wolfgangu von Tripsovi. Jedním z jeho raných úspěchů v motorsportu bylo vítězství v Deutsche Bergmeisterschaft (Německém mistrovství v závodech do vrchu) v roce 1962 s vozem Ferrari 250 GT SWB Berlinetta.

Základy König Specials byly položeny v roce 1974, kdy Willy König koupil jedno z prvních Ferrari 365 GT4 BB v Západním Německu. Nebyl však spokojen s jeho výkonem ve srovnání s jinými sporťáky, na které byl zvyklý. Původně se zabýval montáží továrních dílů a kopií technických řešení ze závoďáků – jeho práce vzbudila pozornost jiných majitelů na setkáních Ferrari a začali si žádat, aby jim upravil i jejich vozy. Mezi rychlými auty byl pan König jako doma během celého života, sedlal například Ferrari 275 GTB Competition, Ford GT 40, Lolu T 70, Abarth, Lotus a mnoho dalších. Od roku 1987 do roku 1990 jezdil Willy König v BMW M1 Procar, Porsche 962 C1, Porsche 935 K 3-Le Mans a v roce 1990 se stal německým šampionem STT s 935 K3. Soutěžil i jeho syn Walter.

Firma o sobě tvrdila, že od samého začátku byla filosofií König Specials vytvářet ultimátní sportovní auta pro silnici, syntézu aerodynamiky a designu, s individuálními sportovními nebo exkluzivními interiérovými doplňky a optimálními jízdními vlastnostmi díky vylepšenému podvozku, závodním brzdám, širokým ráfkům a pneumatikám, sportovním výfukovým systémům a na přání zákazníka turbem či kompresorem nakoňovanými motory. Celkový rozsah aktivity zahrnoval tuning a úpravu vozidel, dodávku technických komponentů, karosářských dílů a konverzních sad. Na základě 8-válcového modelu Ferrari byly postaveny turbomotory od 295 kW (400 koní) do 440 kW (600 koní) s kompletní úpravou karoserie a vozidla. Modely 365 BB a 512 BB byly vybaveny motorem o výkonu 330 kW (450 koní) a kompletní závodní úpravou, vhodnou také pro běžný silniční provoz, a byly úspěšně použity v závodním prostředí.

Vysokovýkonné turbomotory s dvojitým přeplňováním byly vyráběny pro téměř všechny 12-válcové modely od 512 BBi. Samozřejmostí byly nejlepší dostupné materiály, testování na zkušebních stojanech, ve větrných tunelech a za extrémních závodních a silničních podmínek. Vše řádné ozkoušené a schválené Německým technickým dozorovým úřadem (TÜV).

Tak vznikl například nejúspěšnější model všech König Specials, König Competition, založený na Ferrari Testarossa, s motorem bi-turbo o výkonu 735 kW (1000 koní), který to ve své době natřel všem sportovním autům určeným pro silniční provoz. Během let byly dodány také modely König a speciální projekty celebritám, například Lamborghini Diablo Special Roadster s motorem twin-turbo o výkonu 590 kW (800 koní). Mezi klienty mimochodem patřili například Gerhard Berger nebo Silvester Stallone. Nejúspěšnějším modelem na základě BMW bylo kupé 840/850 s motorem s kompresorem o výkonu až 370 kW (500 koní) a kompletní úpravou König Specials. Nesmíme zapomenout na König C 62, založený na závodním Porsche 962 C1 – šlo o první závodní sportovní vůz schválený pro běžný silniční provoz německým TÜV a jezdil až 380 km/h.

Dalším úžasným projektem König Specials byla úprava založená na Ferrari F50. Motor bi-turbo o výkonu 625 kW (850 koní) / 800 Nm, vylepšený podvozek, brzdy a poměr výkonu k hmotnosti pouhých 1,47 kg na koně, ho činily jedním z nejrychlejších sportovních aut na silnici. Respektovaný německý motoristický časopis "Sportauto" tento jej mimochodem jmenoval Volbou čtenářů jako Sportovní auto roku 1999 v nejvyšší sportovní třídě.

Svou stopu zanechali König Specials i u nás. V roce 1994 měli své zastoupení v Praze na Karlově náměstí v čísle 7, kde nyní najdeme služebnu policie a lékárnu. U tehdejších BMW řad 3, 5, 7 a 8 nabízeli úpravy do 331 kW (450 k), pro Mercedesy až 405 kW (550 k), dále tuning k Ferrari 308, 328 i Testarosse, Lambům Countach a Diablo i Porsche 911. Jistě není nutné dodávat, že šlo o milionové úpravy už tak milionových aut – v tehdejších korunách, kdy průměrný příjem činil 6760 Kč hrubého.

Výtvory z Mnichova byly natolik extrémní, že namíchly samotného Enza Ferrari. Ten firmu König Specials skrze právníky vyzval, aby z upravených strojů odstranila znaky jeho automobilky, nebo se se zlou potáže. Úpravce tak sice činil, ale zákazníkům pak nikdo nebránil, aby si je vrátili zpět, nicméně hněvu starého pána se například automobilové časopisy tak bály, že znáčky s koněm přelepovaly nebo nahrazovaly jinými. Společnost jako taková stále funguje, ale doba její největší slávy je již nenávratně pryč. Její stránky připomínají web z roku 1999 a nabídka vypadá jako výprodej z opuštěné garáže. Do historie se ale zapsali zcela nesmazatelně.