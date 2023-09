Konečně to někoho napadlo! Volvo omezí otravné systémy sledování pozornosti řidiče

Volvo EX90 bude řidiči hlásit, že zaznamenalo nepozornost, jen pokud při ní dojde k situaci, kdy budou elektronické asistenty vozu nuceny odvracet nehodu či nebezpečí. Podle automobilky to bude pro řidiče méně otravné.

Systém sledování pozornosti či únavy řidiče, který je k mání ve spoustě nových aut a od příštího roku bude v nově registrovaných autech v EU povinný, může řidiče naopak odpoutávat od vozovky svou přehnanou citlivostí. Myslí si to automobilka Volvo, a tak v elektrickém SUV EX90 chce počet hlášení tohoto systému omezit.

„Osmdesát procent času se díváte na vozovku a dvacet procent jinam,“ nechal se slyšet Mikael Ljung, specialista na chování řidiče v oddělení vývoje bezpečnosti u Volva. Nicméně „lidé se naučili to dělat způsobem, který neohrožuje bezpečnost jízdy,“ dodává. Jinými slovy, dívají se na cestu ve chvíli, kdy je to potřeba, a pouze když usoudí, že je to bezpečné, podívají se např. na centrální displej.

Nehody se podle něj kvůli „nevhodně načasovaným“ pohledům jinam než na vozovku stávají „jednou za uherský rok“, takže „je vážně náročné říct, že lidé dělají něco špatného“, cituje Ljunga britský magazín Autocar.

Systém sledování pozornosti řidiče ve Volvu EX90 tedy řidiče upozorní jen tehdy, pokud jeho nepozornost způsobí situaci, při níž bude muset auto zasáhnout k odvrácení nebezpečí či kolize. Pokud se bude nepozornost opakovat nebo budou nebezpečí závažnější, varování se budou stupňovat.

Šéfka Centra bezpečnosti Volvo Cars Åsa Haglundová přirovnává příliš časté varování ze strany auta k tomu, jak učila svého syna řídit. „Začali jsme tak, že jsem byla poměrně otravným bezpečnostním systémem, když jsem každou chvíli křičela ‚Pozor!‘“, vtipkovala. Syn ji brzy přestal poslouchat. „Je to vážně otravné a pochopitelně to z něj neudělalo lepšího řidiče,“ uvědomuje si Haglundová.

„Proto musíme najít rovnováhu. Pokud se podíváte jinam a něco se stane – a auto vozovku sleduje – v takové chvíli vám chceme říci, že vaše pozornost potřebuje zlepšení, a nikdy jindy. Takovým způsobem stvoříme efektivní bezpečnostní systém – ne tak, že bychom hlásili všechno, co uvidíme,“ uzavírá Haglundová.

Volvo EX90 zatím není v prodeji, zahájení se chystá na rok 2024. Bude elektrickou vlajkovou lodí značky a je zároveň prvním volvem na platformě SPA2 čínské automobilky Geely, majitele Volvo Cars. K mání bude 111kWh baterie a pohon jedné nebo obou náprav, výkon až 517 koní a točivý moment až 910 Nm v závislosti na verzi.