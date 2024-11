Konečně je v Česku! Oficiální CUPRA E-shop zahajuje provoz

Oddělení After Sales společnosti Porsche Česká republika spustilo oficiální CUPRA E-shop.

Majitelé vozů CUPRA a fanoušci mladé úspěšné značky z Barcelony v něm pořídí exkluzivní lifestylové produkty z CUPRA kolekce i CUPRA originální příslušenství z pohodlí svého domova.

„Mám velkou radost, že můžeme dynamicky rostoucí komunitě majitelů vozů CUPRA a všem fanouškům mladé perspektivní značky CUPRA v České republice nabídnout jednoduchý nákup exkluzivního značkového zboží z CUPRA kolekce a CUPRA originálního příslušenství z pohodlí domova v nově spuštěném oficiálním CUPRA E-shopu,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika, a dodává: „E-shop je dostupný nepřetržitě po celý rok, ale věřím, že právě nyní v závěru roku nalezne mnoho našich zákazníků v CUPRA E-shopu řadu příležitostí, jak své blízké s vášní pro automobily i samotnou značku CUPRA potěšit pod vánočním stromečkem.“

Nový CUPRA E-shop je k dispozici na webové adrese: https://eshop.cupraofficial.cz/. Široký sortiment složený z CUPRA kolekce a CUPRA originálního příslušenství je rozdělen do čtyř základních kategorií: hračky, klíčenky, móda a příslušenství. Mezi aktuální highlighty patří například přívěsek na klíče CUPRA za 440 Kč, dětské odrážedlo CUPRA za 3 072 Kč nebo příčníky na model CUPRA Ateca za 7 690 Kč. Zboží, které je skladem, obdrží zákazníci do 3 pracovních dnů, přičemž při dodání na jedno ze 34 odběrných míst CUPRA je doprava zdarma. Samozřejmostí je také možnost vrácení zboží do 14 dnů.