Konečně elektromobil pro všechny? Opel Rocks-e vyjde jenom na 204.000 Kč!

O příchodu Opelu Rocks-e (klonu Citroënu Ami) do Česka zatím nemáme žádné informace. Kolik by nicméně mohl asi stát teď ukazuje domácí německé zastoupení značky, které již tento levný a mrňavý městský elektromobil uvádí oficiálně do prodeje. Opel mluví o dostupnosti takřka pro každého, neboť Rocks-e mohou v Německu řídit i mladí ve věku od 15 let s řidičským průkazem pro skupinu AM.

TEST Opel Grandland 1.5 CDTI 8AT: Starý známý s novou tváří a skvělou výbavou

Základní cena 2,41 metru dlouhé a 1,39 metru široké krabičky na kolech je 7990 eur (asi 204.000 Kč). Standardní výbavou jsou dvoubarevná karoserie (cool samolepky ale základní verze nemá), plechová kola (bez stylových poklic), LED světlomety, panoramatická střecha a topení/ventilátor. Ačkoliv Opel míří s touto cenovkou na mladé, v této úrovni Rocks-e nenabídne konektivitu se smartphonem.

Moderněji působí právě až úrovně Rocks-e Klub a TeKno, které kromě kontrastních či černých doplňků na karoserii a v interiéru, samolepek a krytů kol zajistí od ceny 8790 eur (asi 225.000 Kč) právě i držák smartphonu a konektivitu s vozem přes aplikaci. Hands-free připojení mobilu přes Bluetooth však Opel také řeší příplatkově (asi 2700 Kč). Extra si zájemci připlatí i za adaptér pro nabíjení u veřejných stanic (asi 8500 Kč).

Opel Rekord D slaví 50 let. Připomeňte si historii milionáře z Rüsselheimu

Pohonné ústrojí s jedním elektromotorem a baterií o kapacitě 5,5 kWh, která má zajistit dojezd až 75 km (WLTP), se v závislosti na zvolené úrovni výbavy nemění. Z normální domácí zásuvky má nabití do plna trvat asi 3,5 hodiny. Na krátké přesuny výhradně po městě odkazuje i maximální rychlost jen 45 km/h.