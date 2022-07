Konečně cesta, jak dostat do elektromobilů i průměrné zákazníky? Stellantis přináší řešení, které má smysl

Se zaváděním elektromobility se z automobilek stávají také poskytovatelé služeb. Stellantis nabízí dlouhodobý pronájmem, který by mohl elektromobily zpřístupnit širšímu spektru lidí.

Možná to jsou první ozvěny budoucnosti, kdy automobily, dle ambiciózní představy EU elektromobily, protože v ničem jiném bychom jezdit neměli, budou natolik drahé, že si je běžný člověk nebude moci dovolit. Ano, částečnou odpovědí je sdílení vozů, ale kdo by chtěl v časové tísni běhat po ulicích a hledat volný vůz?

Moderní doba už nevnímá automobil jako vyjádření sociálního postavení, ale jako spotřební zboží. S tím opadá i touha ho vlastnit. Stellantis v rámci iniciativy zpřístupnění elektrické mobility širšímu spektru zájemců přichází na trh s novým typem dlouhodobého pronájmu zvaného Electric As You Go.

V nabídce je dvojice sesterských modelů Peugeot e-208 a Opel Corsa-e postavených na stejné platformě s baterií umožňující dojezd 350 km. To by mělo bohatě pokrýt denní průměrnou potřebu majitele. Alternativou je oblíbený crossover Opel Mokka-e.

Pronájem se skládá z počáteční „omezené částky“, což lze volně chápat jako akontaci. Tu skupina v tiskové zprávě blíže nespecifikovala, přitom pro kalkulaci výhodnosti bude klíčová. Následně uživatel platí měsíční poplatek startující na 2750 Kč a 1,7 Kč za ujetý kilometr, přičemž se zavážete ujet měsíčně minimálně 500 km. K měsíčnímu poplatku tak ještě přičtěte minimálně 850 Kč. Ceny vycházejí dle aktuálního kurzu eura.

Služba aktuálně běží ve Francii a postupně se bude rozšiřovat do dalších zemí Evropy.