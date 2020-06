Konec výroby Alpine A110 zatím nehrozí. Další generaci ale spíš nečekejte

Důležitým tématem minulého týdne byl nový byznys plán aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, který má společnosti ušetřit 2 miliardy euro (asi 55,2 miliardy korun). V tomto ohledu se kromě rozsáhlejšího sdílení techniky všech značek, rušení pracovních míst a omezení produkce mluvilo samozřejmě i o osudu některých modelů pod křídly aliance.

Kromě dosavadních informací o možném ukončení produkce Renaultů Espace, Scenic či Talisman, bylo často zmiňováno i jméno Alpine a budoucnost sporťáku A110. Hrozba uzavření továrny v Dieppe, kde se A110 vyrábí, vypadala jako zcela možná, a to právě v cestě Renaultu za rychlou ziskovostí, kterou model s úzkou cílovou skupinou a nízkými produkčními čísly nemůže zajistit.

Nyní však Renault oznamuje, že uzavření jeho továren v domácí Francii nehrozí. Dieppe je tedy v suchu a rovněž A110, která bude do roku 2024 pokračovat ve svém sedmiletém produkčním plánu. Poté má ale značka s továrnou jiné plány, kdy zmiňuje „přeměnu továrny po konci výroby A110“. Z toho lze usoudit, že na místě bude nejspíš produkovat něco zcela jiného.

Tím se představa nové generace A110 po roce 2024 částečně rozplývá, ledaže by Renault plánoval výrobu sporťáku přesunout jinam. S ohledem na současnou finanční krizi aliance, a mimo jiné plánem francouzské značky snižovat roční produkci svých vozidel na 3,3 milionu do roku 2024, to ale nadějně pro novou generaci nevypadá.

Nejspíše bychom tedy očekávali do konce produkce modelu jen určitou formu modernizace či další novou variantu A110. Na nová sportovní auta ale aliance jen tak nezapomene, vždyť u Nissanu již pracují na nástupci kupé 370Z, jehož zatemnělou siluetu nám ukázala nedávná upoutávka.