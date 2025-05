Konec Volkswagenů ID.číslo. Elektrické modely dostanou skutečná jména

Člen představenstva zodpovědný za prodej, marketing a after sales potvrdil, že koncepty ID.Every1 a ID.2all ponesou jiné názvy. Skončí i označení ID?

Rakouský magazín Auto & Wirtschaft přinesl zajímavý rozhovor s Martinem Sanderem, v němž zazněly velmi zajímavé informace o budoucích elektrických modelech značky. Sander, který je členem představenstva zodpovědným za prodej, marketing a after sales, potvrdil, že „Vozy budou mít opět skutečná jména. Tato otázka bude aktuální při vstupu na trh – ani ID.2all, ani ID.Every1 se tak nebudou jmenovat v sériovém provedení. Vše oznámíme, až přijde čas.“

Připomeňme si, že koncept ID.2all předznamenává elektrický vůz s cenou 25.000 eur (cca 620.000 Kč) v kategorii spalovacího modelu Polo a menší ID.Every1 pak kompaktní vozidlo za zhruba 20.000 eur (500.000 Kč) v ranku obratných pří-městských přibližovadel po vzoru dřívějšího Volkswagenu Up!.

Elektromobilitě v rámci EU Volkswagen věří – na otázku co si myslí o potenciálním zmírnění zákazu spalovacích motorů v roce 2035 říká, že aktuální legislativa je základem produktového plánování VW. Značka je prý přesvědčena, že elektromobily zvítězí, protože jsou lepším produktem. Zmínil, že již nyní má značka atraktivní portfolio, vysoký počet nevyřízených objednávek na model ID.3 a v Evropě prodává více elektrických ID.7, než tradičních Passatů. Od příchodu kompaktních elektrických modelů si slibuje nárůst objednávek v jižní Evropě, kde může právě sériové provedení konceptu ID.Every1 znamenat příležitost znovu vstoupit do tohoto segmentu.

Na rozdíl od dřívější doby by ale nejmenší elektrický Volkswagen neměl být k dispozici v derivátech tak, jako tomu bylo u VW Up! – ten se prodával také jako Škoda Citigo-e iV a Seat Mii Electric, u nás jako Škoda jen během ledna až srpna roku 2020, pro prvních 500 zákazníků za tehdy mimořádných 429.900 Kč i s ročním nabíjením v sítě ČEZ zdarma. Sander pro magazín Auto & Wirtschaft uvedl, že prodej tohoto vozidla u jiných koncernových značek se úplně neplánuje.

„Segment vozidel A00, tedy do čtyř metrů, je poměrně malý. Proto musíme v rámci koncernu pečlivě uvážit, kolik derivátů chceme nabízet. Vývoj cen baterií nám umožňuje nabízet takové vozidlo se ziskem, zároveň se vše zkoumá z hlediska nákladů. Musíme se nad tím důkladně zamyslet a požívat nové výrobní metody, vše, co nyní změníme, nás přivede k tomu, že vůz bude ziskový. Z toho, co se naučíme, bude těžit celá společnost. Takovýto projekt nelze postavit na naději, ale spoléháme na plánování a pevné cíle,“ uvedl Sander.

A jak to bude s jmény? Vzhledem k tomu, že po roce 2035 budou muset být všechny nově prodávané vozy klimaticky neutrální, tedy s nulovými emisemi CO2 (nabízí se prostor pro syntetická e-paliva), v Evropě padne nutnost oddělovat elektrickou a spalovací větev modelů nejen od Volkswagenu. Ostatně Škoda již přestala používat u svých elektromobilů označení iV. VW jako zakladatel koncernového segmentu elektroaut používá označení ID. plus číslo od roku 2019, kdy se na autosalonu ve Frankfurtu objevila sériová verze modelu ID.3, kterou mnohem dříve v roce 2016 předznamenal koncept Volkswagen I.D. na pařížské autoshow.

Současný šéfdesignér VW Andreas Mindt nám vloni na srazu GTI potvrdil, že již existuje elektrický Golf s šťavnatým designem, u modelů na bázi konceptů ID.2all a ID.Every1 se tedy nabízejí označení Polo nebo Up! či Lupo podle velikosti a historie.

Zdroj: Auto & Wirtschaft | Zdroj videa: Volkswagen