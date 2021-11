Konec soudním sporům. Mahindra Roxor dostala novou tvář, od Jeepu se vzdálila

Indická Mahindra se svým lehkým off-roadem Roxor v roce 2018 vskutku narazila. Tehdejšímu koncernu FCA se nelíbilo, že model se až příliš podobal Jeepu, jeho původní řadě CJ a dnešnímu Wrangleru. Následoval soudní spor, na jehož konci bylo stažení Roxoru z amerického trhu. Po lehkém faceliftu mřížky chladiče však nyní Mahindra přichází s další modernizací Roxoru pro rok 2022.

Novinka by už měla nechat jakékoliv soudní spory u vody, jelikož se od designového jazyku Jeepu pořádně vzdálila. Zda to půvabnému off-roadu za málo peněz vzhledově uškodilo, to posuďte sami. Přepracována byla kompletně celá příď včetně kapoty, nyní s oddělenými částmi nárazníku a nové mřížky chladiče, navíc bez přední části blatníků.

Půvabný off-road za málo peněz, který hledá zájemce o podobně praktická a schopná vozidla právě v USA, se jinak technicky nezměnil. Pod kapotou má 2,5litrový turbodiesel o výkonu 46 kW (62 koní) a točivém momentu 195 N.m. Pohon všech kol je standardem, stejně jako pětistupňová manuální převodovka s redukcí.

Novou verzi Roxoru bude Mahindra nabízet ve dvou specifikacích: základní otevřené Base od ceny 18.899 dolarů (asi 416.000 Kč) a All-Weather do každého počasí s uzavřenou kabinou začínající od 26.299 dolarů (asi 579.000 Kč). Roxor je montován v Michiganu u severoamerické divize Mahindry (MANA – Mahindra Automotive North America).

Galerie doplněna o původní verzi Mahindry Roxor z roku 2018.