Konec smrtelným nehodám? Krone představuje bezpečnější nárazník pro náklaďáky

Moderní auta procházejí v Evropě důkladným testováním, na jehož konci dostanou skóre Euro NCAP. Pokud některé nezíská plných pět hvězdiček, bývá z toho velké pozdvižení. Proto se dá říci, že jsou v podstatě všechna velmi bezpečná.

Nejbezpečnější silnice světa: Česko je v první desítce, nejbezpečněji je v Norsku

Jenže na rozdíl od srážek s pevným předmětem, jiným autem nebo bokem do sloupu existuje i celá řada situací, pro které nejsou osobní auta po bezpečnostní stránce cizelována. Dle studie německé společnosti GIDAS končí 60 % nárazů osobních vozů zezadu do nákladních vozidel či návěsů smrtí posádky osobáku. Důvod je jasný: zatím co při normální nehodě pohltí energii nárazu deformační zóna v přední části vozu, při tomto typu nehody čumák skončí pod návěsem či náklaďákem a jeho horní část narazí do kabiny, která není nijak výrazně chráněna.

Podívejte se na crash test elektrického náklaďáku. Scania je s výsledkem spokojena

Společnost Krone proto představuje nový nárazník pro nákladní vozy dle nařízení EU UN/ECE-R 58, které vstoupí v platnost od 1. září letošního roku. Nárazník je v souladu s nařízením o 100 mm blíže k vozovce, místo dosavadních 550 mm se nachází ve výšce 450 mm. Hmotnost vozidla zvyšuje přibližně o 22 kg.Od svého výrobku si Krone slibuje snížení počtu smrtelných nehod o 78 % a až o 49 % méně nehod s vážnými následky. Systém je určen pro řady Profi Liner, Mega Liner, Cool Liner a Dry Liner, v prodeji je za ceny od cca 200 euro. Na následky nehody osobáku s nákladním vozidlem se můžete podívat zde: