Konec složitých názvů u BMW? Změny by měly přijít po premiéře Neue Klasse

Trošku jsme zapátrali a zřejmě nejdelší název modelu BMW v historii automobilky by měl být Individual M760Li xDrive Model V12 Excellence „The next 100 years“. Spousta písmenek pro speciální verzi, ale i názvy standardních modelů umí být dlouhé jako týden – BMW 540i xDrive Touring, BMW M235i xDrive Gran Coupé a tak dále.

To by se dle informací magazínu Car mohlo v dohledné době změnit. Automobilka si prý u evropského patentového úřadu registrovala novou skupinu pojmenování, která by mohla vejít v platnost s příchodem elektromobilu po vzoru konceptu Neue Klasse, od nějž si značka slibuje revoluci a zrychlený přechod k výhradně bezemisním vozidlům.

Zdroje magazínu Car naznačují, že se BMW zbaví písmenkové polévky s názvy xDrive, sDrive a eDrive (pro čtyřkolky a vozy s pohonem jedné nápravy či elektromobily) a také zjednoduší plus sjednotí pojmenování sedanů a kombi s SUV a crossovery. Místo X3 s dodatečným upřesněním pohonu by se například tento model měl jmenovat X320, X330 a tak dále u spalovacích motorů a iX320 nebo iX330 pro elektrickou variantu. Klasické sedany a kombíky by pak měly nést jednoduché označení 330, 340, 530, 540 a tak dále, plus písmeno i pro elektrické ekvivalenty.

Registrace u patentového úřadu samozřejmě nemusí nic znamenat, automobilky si tímto způsobem často „rezervují“ názvy, které nakonec vůbec nemusí použít, ale vzhledem k velkým změnám, které BMW v následujících letech čekají, by takováto logika názvů mohla dávat velký smysl.