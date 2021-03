Koncern VW odhaluje elektrické plány: Jediná platforma, pětinásobek nabíječek

Koncern Volkswagen začal pracovat na vývoji nové platformy pro elektromobily SSP (Scalable Systems Platform). Základna vychází z již existujících platforem MEB a PPE a její první nasazení do výroby by mělo proběhnout do čtyř let. Prvním vozem obdařeným těmito základy by měl být projekt Artemis, čili projekt luxusního elektrického sedanu Audi A9 e-tron.

Nejdůležitější však je, že tato budoucí platforma nahradí ty aktuální. SSP by měla být jedinou platformou elektrických volkswagenů do roku 2035. Značka tento krok činí k ještě větší standardizaci techniky v rámci všech značek. Volkswagen během první akce Power Day také zmínil, že chce do roku 2023 snížit fixní náklady o dvě miliardy eur.

Plánuje tedy rozšířit i seznam míst pro výrobu baterií. Prodej elektromobilů pak chce v následujících letech zdvojnásobit. Kompletní opuštění spalovacích motorů to však zatím neznamená, respektive zatím nebylo stanoveno konkrétní datum. Dozvěděli jsme se také, že automobilka chce v rámci rozšiřování infrastruktury do roku 2025 až 18.000 dobíjecích stanic.

​​​​​​​„Naším cílem je snížit náklady na akumulátory a složitost jejich výroby a současně prodloužit dojezd a zvýšit úroveň jejich provozních vlastností a výkonů,“ říká Thomas Schmall, člen představenstva odpovědný za technickou oblast. „Elektromobilita se tak stane definitivně cenově dostupnou a mezi technologiemi pohonu začne převažovat.“

Volkswagen také plánuje udělat z elektromobilů součást energetické sítě. Vozy koncernu bude možné nabíjet pomocí solárních panelů a v případě potřeby mohou napájet i domácí síť. Cílem je snížit závislost na dodavatelích elektřiny. Potřebné kroky bude značka činit již od příštího roku.