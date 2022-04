Koncern VW nechá výrobce levných aut slíznout všechnu smetanu. Brzy zruší 60 % aut se spalovacími motory

Kdo půjde z kola ven? Na tuhle otázku si teď budeme osm let pomalu odpovídat. Volkswagen se totiž pomalu transformuje v prémiovou značku.

Koncern Volkswagen pokračuje ve své vizi čistě elektrického modelového portfolia a oznamuje další kroky, které moc nepotěší běžné motoristy. Hodlá totiž zrušit 60 % svých modelů se spalovacími motory, a to do konce této dekády. Informaci uvedl šéf přes finance koncernu Volkswagen Arno Antlitz pro magazín Financial Times.

Antlitz dokonce přiblížil, že v rámci všech značek koncernu VW půjde o zhruba stovku modelů se spalovacími motory. Celkově tak koncern opustí pozici jednoho z největších prodejců aut na světě a bude se zaměřovat na produkci prémiových vozidel, ze kterých má větší profit. Jinak řečeno vymění kvantitu za kvalitu.

Tomuto kroku nasvědčuje i to, že se neustále vyvíjí nové a nové technologie pro elektromobily, které jsou obecně dražší. Některým značkám koncernu to také hraje do karet, protože třeba Bentley už oznámilo, že bude od roku 2030 čistě elektrickou značkou. Zatím ale nemáme žádné konkrétní informace o tom, které konvenční modely z koncernu VW se v dohledné době odporoučí.