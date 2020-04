Koncepty Hyundai Prophecy a 45 zamíří do produkce. Oba jako elektromobily

Koncept Hyundai Prophecy se nám letos ukázal v rámci zrušeného autosalonu v Ženevě, zatímco starší koncept 45 si svou premiéru odbyl během loňské show ve Frankfurtu. Oba vozy počítají s elektrickým pohonem a oba sklidily po stránce svého designu pozitivní ohlasy. A Hyundai nyní reaguje nazpět, u obou studií totiž potvrzuje postup do sériové výroby.

Britskému AutoExpressu to prozradil senior viceprezident korejské automobilky SangYup Lee. „Sériové verze Prophecy se dočkáme po příchodu sériové verze konceptu 45. Tato dvě auta ukazují, jakého rozpětí jsme na designovém spektru schopni,“ uvedl Lee.

Oba koncepty se docela výrazně liší, takže bude zajímavé sledovat, zda se bude Hyundai snažit u produkčních verzí obou vozů alespoň částečně držet jednotného designového jazyku automobilky. Obě auta budou rovněž stát na nové platformě Hyundaie E-GMP, která je určena novým elektrickým modelům.

Podle britské publikace se nakonec koncept Prophecy transformuje do nové generace modelu Ioniq, která má dorazit na trh někdy v průběhu roku 2021. O přeměně konceptu 45 do některého z existujících modelů značky se zatím nemluví, se svými proporcemi zvýšeného hatchbacku/crossoveru to však nemusí být daleko pravdě.