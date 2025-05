Koncept Fiatu Grande Panda 4x4 odkazuje na kultovní klasiku. K výrobě nemá daleko

I standardní Grande Panda hraje na retro notu, nenavázat tedy na starou oceňovanou čtyřkolku by bylo v případě Fiatu promarněnou příležitostí.

Dříve naznačené plány Fiatu se pomalu stávají realitou. Italská značka neskrývala možný záměr vytvořit moderní reinterpretaci kultovní Pandy 4x4 z 80. let, pochopitelně se základem v nejnovější modelové řadě Grande Panda. Tento plán přitom nyní utvrzuje prvními snímky konceptu Grande Panda 4x4, který by nemusel mít k oficiálnímu nasazení do produkce daleko.

S dnes populární vlnou retra nepřekvapí, že dřívější úspěch terénně zaměřené Pandy by chtěl Fiat zopakovat rovněž u dnešního nástupce známé modelové řady. Samotnou výrobu sice značka nepotvrzuje, o konceptu už nicméně mluví jako o své „potenciální příští čtyřkolce“.

Fiat uvádí, že koncept spoléhá na „inovativní elektrifikovanou zadní nápravu“. Nová Grande Panda je na platformě Smart Car nabízena i jako elektromobil s jedním motorem vpředu, s ohledem na udržení nízké ceny se však u Fiatu jeví jako pravděpodobnější, že konfigurace 4x4 s pomocným zadním elektromotorem vznikne na základě dosavadního mild-hybridního ústrojí (s tříválcem o objemu 1,2 litru).

Koncept Grande Pandy 4x4 nakonec ukazuje možnou specifikaci s dodatečnými LED světlomety na přídi, speciální retro grafikou, plechovými disky s terénním obutím a praktickým střešním nosičem. Do série by nicméně mohl model uvést i ochranné panely podvozku nebo dalších pár milimetrů světlé výšky k dobru.