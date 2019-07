Koncept EXP 100 GT je honosným Bentley, které nepotřebuje řidiče. Má elektrický pohon

Kromě hledění do minulosti se během svého 100. výročí kouká Bentley rovněž do budoucnosti. A to přesněji do roku 2035, ve kterém si podobu svých luxusních modelů představuje britská značka nějak takto. Koncept EXP 100 GT je na první pohled jasným Bentley, dle předpokladů ale uvnitř skrývá elektrický pohon a technologii autonomního řízení.

Design konceptu je kombinací současného směřování značky a futuristicky extravagantní vize příchozích let. Příď září do okolí nejen klasicky kulatými světlomety, ale také masivní osvětlenou maskou s celkem 6000 LED diodami. Vše je přitom vyhotoveno do podoby broušeného křišťálu. A na kapotě nesmí chybět okřídlené písmeno B.

EXP 100 GT se vyznačuje dlouhou a nízkou siluetou, jeho karoserie je vyrobena z karbonových i hliníkových dílů, které nakonec doplňují měděné a stříbrné detaily. Střecha je panoramatická a její boční části se otevírají společně s křídlovými dveřmi. Pozornost nakonec zasluhují i velká chromovaná kola, vybavená aktivními aerodynamickými prvky.

Sečteno podtrženo, masivní čtyřmístné kupé s délkou 5,8 metru a šířkou 2,4 metru váží rovných 1900 kg. S touto hmotností se poté vypořádává elektrické pohonné ústrojí, jehož výkonové hodnoty Bentley sice neuvádí, v ideálním světě má ale zajistit zrychlení z nuly na 96 km/h za 2,5 vteřiny, maximální rychlost až 300 km/h a dojezd na jedno nabití kolem 700 km. Baterie se mají přitom na 80 % své kapacity dobít za pouhých 15 minut.

V honosně minimalistickém interiéru se kombinuje celá řada materiálů od dřeva, zmíněné mědi až po kůži a prvky z křišťálu. Samotné řízení luxusního kupé je však zcela volitelnou záležitostí. Koncept má totiž nabízet režim autonomní jízdy, takže se posádka uvnitř nemusí o cestu do cíle vůbec starat.

Bentley EXP 100 GT je čistě konceptuálním vozidlem a britská automobilka jej nevidí jako předzvěst sériového modelu, tedy alespoň ne v nadcházejících letech. Minimálně však bude fungovat jako designová i technologická inspirace pro chystané vozy značky.