Kompaktní SUV Škoda za 10 let zdražilo o 200 tisíc. Má o válec méně a výkonu moc nepřibylo

Pokud započítáme inflaci, stála by dnes Škoda Yeti s dodatečným oplastováním (verze Outdoor) vlastně skoro stejně, jako dnes Karoq.

Kompaktní SUV u Škody mají již delší tradici, takovým autem už byl totiž model Yeti, který po představení veřejnost nejdříve šokoval, aby si ho poté zamilovala. Nyní je takovým vozem Karoq, i když je samozřejmě větší a víc odpovídá tomu, čemu dnes říkáme SUV. My máme k dispozici ceníky obou vozů, takže se můžeme podívat, za kolik by se Yeti dal koupit dnes. Konkrétně nás zajímá čerstvý facelift z roku 2013.

Škoda Karoq dnes začíná na částce 665.900 Kč s motorem 1.0 TSI o výkonu 81 kW (110 koní) s pohonem předních kol a šestistupňovou manuální převodovkou. Yeti stál 354.900 Kč s motorem 1.2 TSI o výkonu 77 kW (105 koní). Pokud vezmeme v potaz inflační kalkulačku od Moneta Bank, stál by takový Yeti v roce 2022 celkem 477.381 Kč.

Aby to bylo více fér, měli bychom vzít pro porovnání Škodu Yeti ve verzi Outdoor, tedy tu s ochrannými plasty, která stála nejméně 474.900 Kč s motorem 1.4 TSI Green tec o výkonu 90 kW (122 koní). Na takové auto byste v roce 2022 potřebovali 638.795 Kč. Verze Outdoor byla k mání automaticky s vyšší výbavou Ambition. To už je mnohem lépe porovnatelné. Jak to bude dál s výbavou, je vám asi jasné. Nebo ne?

Karoq Ambition má přední LED světlomety i zadní LED svítilny, Yeti připlácel 3500 Kč za LED svítilny a 27.000 Kč za Bi-xenonové světlomety s diodovým denním svícením. Hliníkové šestnáctky jsou pro oba vozy standard, stejně jako tempomat a klimatizace, jen Karoq má ve standardu dvouzónovou. Volant čalouněný kůží měl také už Yeti, Karoq má navíc čalouněnou i hlavici řadicí páky.

Yeti jste si pak za příplatek 10.000 Kč mohli moc hezky vylepšit paketem Plus, získali jste tak parkovací senzory vzadu, vyhřívání předních sedadel, dešťový senzor, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním a dokonce i tu dvouzónovou klimatizaci. Vyjma bezpečnostních asistentů se tak dostáváte skoro na základní výbavu auta z dneška. Však Yeti měl dokonce ve výbavě Active i hlavové a kolenní airbagy.