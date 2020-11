Komfort i bezpečí: Škoda má patent na podsvícené zámky bezpečnostních pásů

Vlastně není překvapením, že patent na podsvícené zámky bezpečnostních pásů získala právě Škoda. Mladoboleslavská automobilka je už světově známá pro svá chytrá řešení v autech, nehledě na to, že v počtu patentových žádostí se Škoda v Česku nechytá akorát na ČVUT v Praze. K čemu je tedy další osvětlení v kabině dobré?

Podsvícená tlačítka zámků bezpečnostních pásů mají umožnit ještě snadnější připoutávání a manipulaci s pásy ve tmě. Jde sice o maličkost, ale snad každý, kdo někdy seděl na zadních sedačkách ve tmě a během jízdy marně hledal zámek pásů, bude vědět, proč se tato vychytávka může hodit. Nápad má nicméně výhody i po bezpečnostní stránce.

Vzácný pick-up Škoda 1202 je na prodej. Nádherný kus má na tachometru 143 km!

Namísto tradičního červeného neosvětleného tlačítka jsou zámky Škody vybaveny průhledným tlačítkem a LED RGB osvětlením, které funguje ve třech režimech. Bez pasažéra na sedačce svítí zámek bílou barvou, aby jej bylo snadnější najít ve tmě. S možností naprogramování však může podsvícení třeba blikat nebo pulzovat.

Po usednutí na sedačku a sepnutí senzoru zatížení se podsvícení přepne do červené barvy jakožto upozornění na nutnost zapnutí pásu – pomoci to může například rodičům, kteří hned vidí, zda si děti vzadu nezapomněli zapnout pásy a mají je správně dopnuté. Po správném dopnutí pásu do zámku nakonec podsvícení na chvíli zazáří zelenou barvou jako potvrzení správného zapnutí pásu, načež se osvětlení přepne zpět do neutrální bílé barvy.

Škoda Popular Monte Carlo by dnes byla futuristický roadster. V očích designéra

Škoda zatím neuvádí, ve kterém modelu se novinka objeví jako první a zda půjde o standardní výbavu nebo vychytávku vyšších úrovní komfortní/bezpečnostní výbavy.

Podsvícené zámky bezpečnostních pásů tak patří k dalším novým Simply Clever prvkům škodovky. V nové Octavii měl například premiéru volitelný USB-C konektor ve stropní konzole nad vnitřním zpětným zrcátkem, který může sloužit k připojení palubní kamery. Ve scale se dříve objevilo silikonové víčko nádržky na kapalinu do ostřikovačů, které lze proměnit v praktický trychtýř. A známou škrabku na led schovanou za dvířky nádrže nebo odnímatelnou LED svítilnu v kufru už zná asi každý.

Galerie doplněna o další Simply Clever prvky.