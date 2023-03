Kolik stojí závodní motor Ferrari, čelní okno na Zondu nebo rádio z Lamborghini Gallardo? Napovídá aktuální aukce

Tyto informace budou užitečné spíše nadšencům, nicméně i garážový kutilové si mohou za pár stovek liber vystavit nějaký zajímavý díl na poličce.

Příznivci klasických strojů, především italských, by se teď měli mít na pozoru. Právě totiž probíhá aukce s výmluvným názvem The Garagista Collection od RM Sotheby's. Nejde o auta jako taková, na to je tu spousta jiných aukcí, zde najdete knihy, návody, doplňky nebo náhradní díly. Možná si řeknete, že pro takové věci stačí navštívit antikvariát nebo burzu, jenže tady se bavíme o startéru pro Ferrari Dino, drátěných kolech pro Alfu Romeo 8C, výfuk z Ferrari Enzo nebo karburátory Weber 40DCN9.

Knihy, manuály a plakáty koupíte i za pár stovek, ale u které položky se očekává nejvyšší cena? Asi není překvapením, že jde o motor. Jedná se o Tipo F140 DA. Série 140 jsou vidlicové dvanáctiválce, prvním z nich bylo B pro Ferrari Enzo. Jeho modifikace jste poté mohli najít v modelech 599 GTB Fiorano, LaFerrari nebo F12tdf. Drží se dodnes, najdete ho i pod kapotami modelů 812 GTS nebo Purosangue. Objem se pohybuje od 6,0 do 6,5 litru.

Typ DA, který aukce nabízí, nicméně nepochází ze silničního vozu. Motor F140 má totiž svou závodní varianta pro kategorie XX a konkrétně typ DA byste našli v prvních model FXX a FXX Competizione, kde dával 800 až 860 koní. Vedle Ferrari byste motor F140 našli také v Maserati MC12 a jeho okruhových derivátech. Nachází se také v supersportu Apollo Intensa Emozione. S největší pravděpodobností se nachází také v DeTomaso P72, respektive je v pouze pár kusech, dále se počítá s osmiválcem Coyote.

Nabízený motor doposud nebyl použitý a je pořád v původním balení od továrny. Motor je kompletní, připravený na instalaci a váží 262 kilogramů. Očekávaná částka je 200 až 350 tisíc liber, tedy až 9,5 milionů korun. Toto ale není jediný motor v nabídce, sekunduje mu vidlicový dvanáctiválec Tipo 128 umístěn na podstavci. Původně byl ve Ferrari 250 druhé série z roku 1960.

Zajímá vás, jaké částky se očekávají u jednotlivých dílů? Díky, že se ptáte. Kliková skříň Ferrari F50 může vyjít až na 2,7 milionů korun, sedadla do Ferrari 288 GTO zase až na 1,3 milionu. A takové čelní okno na Pagani Zondu v ještě originálním balení přímo od automobilky? 800 tisíc korun. Převodovka do Ferrari 330 GT 2+2 může vyjít až na 380 tisíc korun a třeba plato do kufru Lamborghini LM002 se odhaduje na 400 tisíc korun.

Pokud pak chcete do dílny na poličku něco na výstavu, dá se vyzobnout pár zajímavostí za pakatel. V přepočtu do deseti tisíc korun máte šanci získat třeba výfuk na Ferrari F355, autorádio do Lamborghini Gallardo, vnější zpětná zrcátka na Ferrari 599 a s trochou štěstí by se dalo sehnat i sedadlo z Ferrari F430 Challenge. To by bylo něco k simulátoru!