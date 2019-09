Koenigsegg stanovil nový světový rekord v disciplíně 0-400-0 km/h. Už potřetí!

Určitě si pamatujete na sprint Bugatti Chiron z klidu na 400 km/h a pak zase na nulu. Za volantem byl Juan Pablo Montoya a celá věc se odehrála za 41,96 sekundy. Zanedlouho na to však odpověděl švédský Koenigsegg a s modelem Agera RS zvládl totéž v čase 36,44 s, tedy o téměř pět sekund rychleji.

O měsíc později pak v utvrzení svého prvenství svůj čas na silnici v Nevadě dokonce pokořil o více než tři sekundy (33,29 s). Nyní si v automobilce řekli, že sprint zkusí ještě jednou, do třetice. Místo Agery RS však vzali předposlední produkční výkřik Regera, který měl předvést své schopnosti. Místem pokusu se stalo letiště Råda v domácím Švédsku.

Za volantem seděl tovární jezdec Sonny Persson a jak asi čekáte, opět se to povedlo. Koenigsegg stanovil nový rekord v disciplíně 0-400-0 s časem 31,49 s. Když to rozpitváme, sprint z 0 na 400 km/h trval 22,87 sekundy (Regera přitom ujela vzdálenost 1613,2 metrů) a zastavení dalších 8,62 sekundy (435,26 metrů). Celkem tedy 2048,46 metrů. Podle automobilky by se za lepších podmínek dala celá disciplína zvládnout za dva kilometry.

Koenigsegg Regera schovává pod kapotou dvakrát přeplňovaný motor V8, kterému sekundují tři elektromotory. Díky šikovnému sladění elektromotorů se spalovacím motorem nebylo nutné použít převodovku, ale převratný systém KDD se stálým převodem 2,85:1. Regera tak upaluje z klidu bez přeřazování a vždy s brutálním množstvím točivého momentu. Navíc váží pouhých 1628 kilogramů.