Koenigsegg prý nemá co prodávat. Švédská značka má na pár let vystaráno

Bohatých lidí je plno a malosériových hypersportů od Koenigseggu… málo. Švédská automobilka před pár dny představila svůj nejnovější počin, okruhově zaměřený Sadair's Spear vycházející z modelu Jesko, i přesto však v tuto chvíli nemá nic dalšího, co by ostatním zájemcům nabídla. V rozhovoru s britským magazínem Top Gear totiž Christian von Koenigsegg prozradil, že značka má v tuto chvíli kompletně vyprodáno.

Objednávkové knihy pro modely Koenigseggu jsou dle šéfa automobilky naplněné a továrna tudíž zcela vytížena na pár let dopředu. Do této pozice se přitom značka dostává dva roky poté, co jí měl tehdy nově otevřený závod v Ängeholmu zajistit zdvojnásobení výrobní kapacity. Ať už jde o řadu Jesko (v omezené sérii 125 kusů), retro model CC850 (po silné poptávce nakonec ve zvýšeném počtu 70 kusů), čtyřmístnou Gemeru (300 kusů) nebo zmíněný Sadair's Spear (30 kusů), všechna tato auta už mají své budoucí majitele.

„Všechny naše modely jsou v současné době vyprodané. Nemáme co prodávat, což je svým způsobem dobře, ale také docela nepříjemné, protože rádi komunikujeme a chceme dalším nadšencům plnit jejich sny,“ řekl magazínu Christian von Koenigsegg. I přes tento „hezký problém“ nicméně automobilka nezahálí a již pracuje na něčem dalším.

„Rádi bychom nabídli více vozů, teprve za rok, rok a půl však představíme něco nového a pak znovu otevřeme objednávkové knihy. Novinky, na kterých pracujeme – a máme několik projektů – jsou velmi omezené série, což znamená, že všechny musí být jiné a všechny musí mít smysl,“ uvedl Koenigsegg. Mezi novými vozy bude nepochybně nástupce Jeska a taky další specializované varianty. Do světa hypersportovních elektromobilů se však výrobce zatím pouštět nechce.

„Zájem o plně elektrické vozy této kategorie je na trhu velmi nízký. Sám mám s elektromobily dlouholeté zkušenosti a líbí se mi jejich odezva, plynulost a to, jak snadno se s nimi žije. Po nějaké době však chcete něco cítit, chcete s tou bestií mluvit, mít dialog. Chcete ty vibrace, teplo, zvuky, řazení, všechny tyhle aspekty, díky kterým auto prostě ožívá. […] Tu a tam zakomponujeme elektrifikaci a pak možná jednoho dne, kdo ví, na něco přijdeme. Prozatím jsme ale spokojeni tam, kde jsme,“ dodal Koenigsegg.

Zdroj: Top Gear, Koenigsegg | Zdroj videa: Koenigsegg