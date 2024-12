K mání je skutečná mistrovská kombinéza Ayrtona Senny. Může se prodat za 1,5 milionu korun

Ročník 1988 patřil v F1 téměř celý stáji McLaren-Honda. Její jezdci Ayrton Senna a Alain Prost zvítězili v patnácti závodech z celkových šestnácti, jedinou výjimkou byla Grand Prix Itálie, kde měli technické problémy a na prvním místě dojel Gerhard Berger na Ferrari. Pro italskou značku bylo toto vítězství důležité, protože k němu došlo měsíc pro smrti Enza Ferrariho.

Piloti McLarenu s monoposty MP4/4 však zcela dominovali, v rámci jezdců zvítězil Senna s 90 body, druhý byl Prost s 87 body, zatímco třetí Berger měl jen 41 bodů. Pikanterií je, že se do skóre započítávalo jen nejlepších 11 výsledků, pokud by se započítávaly všechny, vyhrál by na body Prost. Stáj McLaren-Honda samozřejmě opanovala i pohár konstruktérů se 199 body, což byl výrazný náskok na druhé Ferrari s pouhými 65 body.

Tyto slavné okamžiky si můžete připomenout, pokud si přihodíte v aukci RM Sotheby’s, pořádané začátkem února 2025 v Paříži. Právě zde bude možné získat skutečnou závodní kombinézu Ayrtona Senny z roku 1988. Rudý nehořlavý overal je v červeno-bílém zbarvení a má původní loga sponzorů Marlboro, Shell, Goodyear, Boss či brazislké Banco Nacional. Nechybí ani štítky s dobovou homologací.

Kombinéza pochází ze sbírky bývalého konstruktéra Ferrari Nigela Stepneyho, kterého si můžete pamatovat ze špionážního skandálu v F1 v roce 2007. Ten zemřel před deseti lety při dopravní nehodě v Británii. Odhadovaná prodejní cena je 40 až 60 tisíc euro, čili zhruba 1 až 1,5 milionu korun.