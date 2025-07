K mání bude sbírka dvaceti McLarenů ze sbírky Mansoura Ojjeha, většina má jeho vlastní lak

Výjimečnou kolekci vozů budoval bývalý majitel mnoho let, britská značka kterou spoluvlastnil po něm pojmenovala i speciální lak.

Mansour Akram Ojjeh se narodil v roce 1952 v Paříži do rodiny saudskoarabského byznysmena syrského původu Akrama Ojjeha. Ten byl majitelem investičního holdingu Techniques d’Avant Garde, založeného v roce 1977, který se zabýval pokročilými technologiemi, motorsportem, pohostinstvím, leteckou dopravou a mnoha dalšími obory – asi jej budete lépe znát pod označením TAG, nebo lépe dle značky TAG Heuer, švýcarského výrobce hodinek, kterého skupina TAG Group koupila v roce 1985. Mansour Ojjeh studoval ve Francii a americké v Kalifornii, stal se výkonným ředitelem TAG, její prezidentství převzal až v roce 1991 poté, co Ojjeh starší zemřel.

Holding TAG vstoupil do Formule 1 v roce 1979 jako sponzor stáje Williams, velkým hráčem se stal v roce 1984, kdy získal hlavní podíl u McLarenu a financoval vývoj motorů TAG-Porsche, které přinesly stáji dva poháry konstruktérů a tři mistrovské tituly pro jezdce. S výkonným ředitelem Ronem Dennisem se poprvé setkal v roce 1981 a právě on jej přesvědčil, aby se stal jeho partnerem v rámci řízení týmu McLaren. Je nutné dodat, že jejich desítky let trvající úspěšná spolupráce, která nakonec znamenala 7 pohárů konstruktérů a 10 formulových šampionů dopadla po roce 2016 tak, že jej Dennis žaloval.

Myšlenky na ultimátní superauto měl Ojjeh ještě když spolupracoval s Frankem Williamsem, který ale jeho vize nesdílel. Impulzem ke vzniku McLarenu F1 se tak stal opožděný let po italské Grand Prix v roce 1988, na němž si mohl promluvit s Ronem Dennisem a Gordonem Murraym. Pro britskou značku byl jednou z hlavních hybných sil, stál za vznikem divize osobních vozů McLaren Automotive v roce 2010 poté, co nahradila dřívější McLaren Cars.

Vášeň pro rychlá kola měl snad odjakživa, vlastnil vozy Rolls-Royce, Lamborghini a vybudoval také sbírku Ferrari, v níž nechyběly skvosty typu 250 California Spyder nebo 288 GTO. Když se ale začal angažovat u McLarenu, prodal svá Ferrari a začal budovat novou kolekci, jejímž středobodem byl poslední vyrobený kus F1 v unikátním barevném odstínu s názvem Yquem.

Do sbírky poté přidával každý vyrobený model, vždy šlo o poslední kus, aby vozy měly všechny technické inovace a vylepšení, jimiž různé typy během let prošly. Lakování Yquem bylo později přejmenováno na Mansour Orange a nebylo dostupné žádnému jinému člověku. Ojjeh zemřel v roce 2021 a jeho smečka vozů McLaren jde nyní do prodeje – jde o nové vozy ve stavu, v jakém byly dodány z továrny. Celou dobu o ně pečovali specialisté z McLarenu, výjimkou jsou lehce ojetá F1 s nájezdem 1810 kilometrů a P1 GTR, kterou si užíval na okruhových dnech. Sbírku bude nabízet britský specialista Tom Hartley Jnr., který nedávno prodal kolekci 69 historických formulí 1 po Berniem Ecclestonovi.

Zdroj: Tom Hartley Jnr. | Zdroj videa: Tom Hartley Jnr.