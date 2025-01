K mání bude nádherné Ferrari 250 LM, které vítězilo v Le Mans. Může stát přes půl miliardy korun

Příběh toho fascinujícího stroje a jeho úspěchů je spletitý a dlouhý, tak si raději uvařte dobrou italskou kávu a pohodlně se usaďte do ušáku před krb. První vítězství v Le Mans pro značku Ferrari přišlo v roce 1949, kdy vůz 166 MM nasazený a řízený Peterem Mitchell-Thomsonem, tedy Lordem Seldsonem, a Luigim Chinettim překonal veškerou konkurenci od značek Delage, Bristol, Delahaye, Aston Martin, Healey, Simca a mnoha dalších.

Právě Ital Chinetti v tomto závodu odřídil téměř 23 hodin z celkových 24. Narodil se v roce 1901 ve městě Jerago con Orago, jeho otcem byl zbrojíř, v jehož dílně se také vyučil na kvalifikovaného mechanika ve čtrnácti letech. V šestnácti letech již pracoval pro značku Alfa Romeo, kde se seznámil s tehdy velmi mladým Enzem Ferrarim.

Po nástupu Benita Mussoliniho k moci se jeho rodina přestěhovala do Paříže, kde pracoval jako prodejce značky Alfa Romeo, na Le Mans jezdil od roku 1932. Po začátku druhé světové války se přestěhoval do USA. Tam mimochodem pracoval pro výrobce leteckých motorů Pratt and Whitney. Po válce se stal oficiálním prodejcem vozů Ferrari v USA (občanství získal v roce 1946), angažoval se v závodních aktivitách a byl to on, kdo doporučil později slavného jezdce Phila Hilla do Ferrari. V roce 1958 zakládá závodní stáj NART, tedy North American Racing Team.

A nyní k samotnému autu. Od sezony 1960 v F1 Ferrari využívalo uložení motoru uprostřed. Jeho snahy v tomto směru kulminovaly v roce 1963 vítězstvím na 24h Le Mans s dvanáctiválcovým otevřeným 250 P. Proto byl tento typ osazen novou lehkou kapotáží od Scaglietti, představil se na autosalonu v Paříži v roce 1963 jako elegantní Berlinetta a s názvem 250 LM.

S homologací u mezinárodní automobilové federace byl problém kvůli motoru o objemu 3,3 litru s rozvodem SOHC – Enzo Ferrari poté projektu přikládal jen malou váhu, a vůz nastavil pro výrobu v nízkém počtu pro soukromníky. Do poloviny roku 1966 jich vzniklo jen 32. Tento kus s číslem 5893 byl vyroben jako šestý koncem roku 1964, původně byl dodán prodejcem Luigi Chinetti Motors Walterovi a Irene Youngovým z Connecticutu, ale ti jej později vrátili – měli ještě další kus s číslem 5901.

V polovině 60. let byl soukromý závodní tým NART jeden z pouhých čtyř s tovární podporou. A začal chystat vůz s číslem 5893 na Le Mans, získal například novou delší příď od karosáře Pierra Droga. Konkurence byla v ročníku 1965 veliká, probíhal velký souboj mezi Fordem a Ferrari po neúspěšném pokusu americké automobilky koupit italského výrobce, v továrních týmech proti sobě v první lize stály modely 330 P2, GT40, dále pak Porsche s modely 904/6 a 906/4, také značky Rover, AC Cobra, Iso Grifo, MG, Triumph, Alpine a další.

Klíčovou vlastností se ukázala být spolehlivost, těsně následovaná spotřebou paliva. Po 24 hodinách dojeli závodníci Masten Gregory a Jochen Rindt, ke kterým za poněkud zmatených okolností přiskočil ještě Ed Hugus, na prvním místě po 348 kolech. Druhé místo také patřilo Ferrari 250 LM s jezdci Pierrem Dumayem a Gustavem Gosselinem, třetí bylo opět Ferrari, akorát 275 GTB, řízené Willym Mairessem a Jeanem Blatonem.

Vůz s číslem 5893 později soutěžil na různých dalších vytrvalostních závodech, v letech 1968 a 1969 se pak vrátil i do Le Mans. Jeho poslední hvězdnou chvílí bylo celkové sedmé místo na 24h Daytona v roce 1970, ve své době šlo již v závodním světě o téměř veterána, ale i tak dokázal prohnat mnohem modernější stroje. Chinetti ho jen pár měsíců po posledním velkém klání prodal do muzea Indianapolis Motor Speedway.

Pod jeho patronací a péčí se vůz účastnil řady historických akcí, objevil se v mnoha motoristických magazínech a procházel servisem, přičemž si uchoval svou původní patinu včetně kapotáže lehce omlácené od kamínků, propálené sedačky řidiče a mnoha dalších drobností. Základní díly jsou původní a skutečně ty, které zvítězily na Le Mans – motor Tipo 211, převodovka typu 564/940 v uspořádání transaxle, máme zde i velmi vtipné kožené úchyty přední i zadní kapotáže. K mání bude na aukci RM Sotheby’s v Paříži začátkem února roku 2025 – očekávaná prodejní cena má přesáhnout 25 milionů eur, čili zhruba 630 milionů korun.