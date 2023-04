Klimaaktivisté to v hlavách nemají v pořádku. Blokovali sanitky a vtrhli na závod elektroaut

Spolek s názvem „Poslední generace“ znovu řádil – tentokrát nejen v ulicích, ale i na závodní trati s elektromobily.

Bandu, která si říká „Poslední generace,“ znají v České republice zejména pražští řidiči. Tento spolek se baví blokováním dopravy na hlavních tepnách metropole s požadavkem na plošné zavedení rychlostního omezení 30 km/h. Dále údajně chce „ulice čisté, tiché a bezpečné,“ nebo aby auta byla ve městě hosty a ne pány.

Plošná třicítka je již v Praze zavedena plošně v některých hustě obydlených oblastech. Naši tuzemští aktivisté se chlubí, že jich na protestně/blokovacích vycházkách přibývá, v městě o více než milionu obyvatel jich na jeden z posledních protestů vyrazilo dokonce okolo stovky, což má být jasný signál, že Pražané masově vyžadují změny.

Svými protesty již stačili popudit nejen řidiče, jejich formu kritizují i pražští politici ze stran, které jsou jinak takzvanému zklidňování dopravy nakloněny. Svou výpovědní hodnotu má také fakt, že zatím co „Poslední generace“ se svým požadavkem na plošnou třicítku a blokováním dopravy nasbírala na Twitteru necelé dva tisíce sledujících, recesistický spolek, který naopak požaduje zavedení plošného limitu 120 km/h v Praze, má přes šest tisíc příznivců.

Teď ale do zahraničí. V Berlíně proběhla o předposledním dubnovém víkendu řada akcí spolku „Letzte Generation,“ jehož příznivci se různě lepili k vozovce a bránili kolapsu klimatu zastavením dopravy. Podle informací Českého rozhlasu přislíbili, že umožní průjezd vozidlům záchranných složek, ale nestalo se tak – v kolonách tvrdly i sanitky s rozsvícenými majáky, a to až 90 minut. Jednání označil bývalý šéfredaktor magazínu Bild Julian Reichelt za naprostou bezohlednost. Protestující z Letzte Generation také narušili víkendové závody Formule E v Berlíně, když přelezli zátarasy a kecli si na závodní trať. Smyslem blokování elektromobilů zde dle oficiálního vyjádření bylo „spustit poplach,“ protože „…se řítíme do klimatického pekla.“

Připomeňme si, že vloni na podzim v Berlíně zemřela cyklistka, která se po nehodě kvůli klimatickým protestům nedostala včas sanitkou do nemocnice. Vina aktivistů na její smrti sice není stoprocentní, ale tento případ společně s víkendovým opětovným blokováním záchranářů jasně ukázal, o kolik jsou pro ně protesty a zviditelnění důležitější, než zdraví lidí, za nějž údajně demonstrují.

Ve Velké Británii již místním orgánům došla s podobnou kratochvílí trpělivost, soud poslal do vězení dvě osoby, kvůli kterým došlo k zablokování dopravy na mostě pře Temži na 40 hodin. Jeden z mužů jde do kriminálu na tři roky, druhý na dva roky a sedm měsíců.