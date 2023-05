Klíčový úsek Pražského okruhu se může začít stavět napřesrok. Jeho odpůrci prohráli u soudu

Poslední dílek skládačky, která pošle významnou část provozu mimo Prahu, má konečně zelenou.

Příprava stavby úseku 511 mezi Modleticemi a Běchovicemi může pokračovat. Soud v Ostravě zamítl žalobu proti územnímu rozhodnutí vydanému Krajským úřadem Jihočeského kraje, kterou podaly spolky Zdravé životní prostředí, Za lepší Chabry, i fyzické osoby. Ředitelství silnic a dálnic by mělo podat žádost o stavební povolení již letos v červnu a stavba by mohla začít již v roce 2024.

Úsek o délce 12,6 kilometru uleví hlavně pražské čtvrti Spořilov, přes kterou dnes musí zejména nákladní doprava najíždět na rovněž vytíženou Jižní spojku. Ulevit by se mělo také obyvatelům Uhříněvsi, přes kterou proudí auta v ranních i odpoledních špičkách do Říčan a dále směrem na Kostelec nad Černými lesy. Náklady na stavbu důležité části okruhu mají činit přibližně 12 miliard korun, hotová by měla být v roce 2027.