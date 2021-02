Klíčové modely Škody přišly o barvy. Ze vzorníků mizí i některé ikonické odstíny

Mladoboleslavská automobilka nabízela pro své modely ve srovnání s konkurencí nadprůměrný počet odstínu barev, teď ale přichází s krokem, který nabídku o slušný kus redukuje. Na první pohled úsporné řešení však možná v budoucnu vyváží jinak. V každém případě, od 1. února už není pro některé modely dostupná celá řada barev.

Ze vzorníků jednotlivých modelů Scala, Octavia, Superb a Kamiq, Karoq, Kodiaq mizí především málo výrazné odstíny jako například černá Crystal, bílá Candy nebo šedé Business a Quartz. Není tomu ale pravidlem u každého modelu, přičemž tyto samotné barvy najdete v portfoliu v dalších, trochu rozdílných odstínech, takže o ty nejzákladnější a nejžádanější barvy zájemci určitě nepřijdou.

Zájemce o výraznější, respektive odvážnější odstíny jsou na tom hůře. Třeba z nabídky Scaly a Kamiqu tak odstraňuje Škoda ikonickou zelenou Rally, stejně jako červenou Corrida – tu ovšem ve vzorníku zastupuje další červený odstín Velvet. Hnědá metalíza Maple pak chybí kromě Scaly a Kamiqu rovněž u Octavie, kdežto pohledná tmavě zelená metalíza Emerald už není dostupná pro Kodiaq a Superb.

Na druhou stranu nám ale zdroj z automobilky uvedl, že Škoda přemýšlí o spuštění dodatečné možnosti zvláštního lakování ve své fleetové lakovně. Zřejmě by nešlo o tak rozsáhlý program jako například PTS (paint to sample) u Porsche, které zákazníkovi nalakuje auto vlastně jakýmkoliv odstínem, určitá cesta pro barvy mimo standardní vzorník by ale u Škody mohla najít zájemce.

Úpravy ve vzornících modelů mají platit od 1. února pro nově objednané vozy. Zákazníků, kteří už čekají na své dříve specifikované vozy, se tak provedené změny v nabídce Škody nedotknou.