Kladivo naposledy udeřilo. Kontroverzní velikán Lewis Hamilton skončil v týmu Mercedes-AMG Petronas F1

„Sníme o samotě, ale společně věříme.“ Lewis Hamilton v neděli 8. prosince roku 2024 předjel svého týmového kolegu George Russella v posledním kole posledního závodu letošního roku a dojel na 4. místě. Poté na cílové rovince spálil poslední vzorky pneumatik svého monopostu W15 při burnoutu, vystoupil a rozloučil se. Ukončil tím nejúspěšnější spojení jezdce a týmu v historii formule 1.

Na začátku roku 2024 se svět královny motorsportu otřásl, když novinové titulky začaly hlásit, že Hamilton bude od roku 2025 závodit za Ferrari. Bylo to těžko představitelné, jako kdyby Laurel odešel od Hardyho. Hamilton se za dobu svého působení v týmu Mercedes-AMG Petronas F1 stal šestinásobným mistrem světa. Ve spojení se svým prvním titulem mistra světa za McLaren v roce 2008 tak vyrovnal Michaela Schumachera a stal se statisticky jedním z nejlepších pilotů F1 všech dob.

Hamilton závodil od roku 1993 na motokárách a už tehdy vyhrával co se dalo. Do F1 se dostal v roce 2007. Už během prvních dvou let v McLarenu bylo jasné, že se na rošt dostal výjimečný pilot. Během debutu na Velké ceně Austrálie se kvalifikoval čtvrtý a dojel třetí. Ve druhém závodě v Malajsii dojel druhý a zajel nejrychlejší kolo. Své první vítězství získal ještě tentýž rok při Velké ceně Kanady.

Začalo se o něm mluvit jako u superčlověku a budoucímu mistrovi světa, a to jak mezi ostřílenými piloty, tak i mezi vlčáky jako Niki Lauda nebo Jackie Stewart. Své kvality Hamilton potvrdil již v dalším roce, kdy skutečně získal titul mistra světa. Přesun k Mercedesu v roce 2012 byl od Hamiltona považován za kontroverzní. Ten se zde setkal se svým kolegou z motokár Nico Rosbergem a stali se zde velkými soupeři.

Hamilton má zřejmě čich na přesun ke správnému týmu těsně před změnou pravidel. Když totiž v roce 2014 nastoupila moderní éra přeplňovaných motorů s hybridním systémem, stal se tým Mercedes nedostižným, a dvojice pilotů s ním. Hamilton se stal mistrem světa v letech 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 a 2020. Jediným výpadkem ve šňůře úspěchu byl rok 2016, kdy se mistrem světa stal Nico Rosberg. Ten to hned potom zabalil.

Naprostou dominanci mercedesu přerušil až Red Bull, respektive Max Verstappen. Ten v roce 2021 v posledním kole posledního závodu předjel Hamiltona po safety caru a získal svůj první titul. Kontroverzní vítězství započalo dominantní éru Red Bullu a problémy mercedesu. Až do několika úspěchů v letošní sezóně se mercedes docela trápil, nešlo jim to a jezdci byli ze svých monopostů až nešťastní.

Partnerství Lewise Hamiltona a Ferrari je jedním z největších přestupů v dějinách sportu samotného, jak někteří sportovní novináři hlásají. A je to samozřejmě pravda, Hamiltonovi bude čtyřicet a v tom červeném autě chce jezdit každý. Navíc má šanci získat svůj osmý titul, protože Ferrari se začalo v poslední době dařit, čímž by se stal nesmrtelným. I když…

I když Hamilton už mezi velikány samozřejmě je, což si ale spousta škarohlídů nechce přiznat, protože je také vcelku kontroverzní osobností. Má srdce ze zlata, ale pak dělá takové vylomeniny, že se přihlásí k veganství (to je ještě v pohodě), ale hlásá o tom, jak jako lidstvo škodíme planetě a krávy hodně prdí (což je pravda), ale přitom je součástí sportu, který kvůli dopravě po světě produkuje neuvěřitelné množství emisí. Problémem totiž nejsou formule samotné, ale celý ten cirkus kolem nich, co se po celém světě tahá.

Lewis Hamilton se stal sirem, je milovníkem umění a katolíkem. Otevřeně podporuje komunitu LGBT a stal se jednou z tváří hnutí Black Lives Matters. A byl to právě on, kdo se v paddocku jako první objevil v nějakém tom podivném módním oblečení a jel u toho na koloběžce. Byl to tedy první pilot F1, kvůli kterému začala „strejdům“ praskat žilka, naštěstí jen na Facebooku.

Jenže to se můžeme všichni přeskočit, ale nic to nemění na faktu, že jde o jednoho z nejlepších pilotů motorsportu všech dob, který hned několikrát dokázal, že to není jen o tom sedět v nejrychlejším autě. Velikán Lewis Hamilton skutečně může získat osmý titul F1, ale jistý ho nemá. Monačan Charles Leclerc, který se s mechaniky baví plynnou italštinou, má titul zálusk už hodně dlouho.