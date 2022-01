Kimera Evo37 na trati Rallye Monte Carlo: Stylem a zvukem zastínila i nové hybridní závoďáky!

Klenot jménem Kimera Evo37 jistě není nutné dlouze představovat – tento fascinující restomod využívá střed šasi Lancie Beta Montecarlo s trubkovými rámy vpředu i vzadu a karbonovou kapotáží, vzadu má přeplňovaný motor o objemu 2,1 litru s výkonem 377 kW a točivým momentem 550 Nm. To vše posílá na zadní kola skrze manuální převodovku. Vzniká pouhých 37 kusů s cenou 480.000 euro, tedy lehce přes dvanáct milionů korun.

Vidět tento stroj v pohybu se jen tak nepoštěstí – na diváky shakedownu Rallye Monte Carlo ale čekala pastva pro oči. Kimera dostala speciální válečné barvy, oslavující 150 let výrobce pneumatik Pirelli. Za volant se usadil Mario Isola, šéf Pirelli Motorsport. Role navigátora se pak zhostil Petter Solberg, který si dokonce udělal rozpis, který si ovšem před startem zapomněl ve svém zavazadle. Do auta mu ho nakonec musela na poslední chvíli donést jeho manželka Pernilla.

Poznámky k trati nakonec posádka moc nepotřebovala a jízdu si spíše užívala. V cíli Solberg prohlásil: „Sakra! Byl jsem tak nervózní! Mario odvedl fantastickou práci. Už po startu jsem cítil, jak se auto hýbe a klouže, ale zkrotil ho.“ Isola nešetřil chválou: „To auto je fantastické. Myslím, že ho chci,“ k čemuž Solberg dodal: „Já ho chci také.“ Na to odpověděla paní Solbergová: „Vypadá to, že budeme znovu investovat...“

Je nutné dodat, že šlo o zlatý hřeb shakedownu. Na trať se nejprve vydaly speciály nové kategorie Rally1 od továrních týmů: Ford Puma Rally1, Hyundai i20 N Rally1 a Toyota GR Yaris Rally1. Těm pomáhá plug-in hybridní ústrojí od společnosti Compact Dynamics, a to vždy maximálně na dobu tří sekund. Systém čerpá energii z akumulátoru o kapacitě 3,9 kWh, 650V elektromotor má výkon 100 kW a točivý moment 180 Nm. Systém je chlazen vzduchem i kapalinou a přidává zhruba metrák hmotnosti.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

