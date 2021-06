Kim Kardashian oblékla své Lamborghini Urus do plyše. Otřesný výsledek má účel

Kim Kardashian je celosvětová celebrita se vším, co k tomu patří. Je prozatím vdaná za slavného rappera (požádala o rozvod), stala se slavnou díky uniklé sexuální nahrávce, má svou vlastní značku oblečení i parfémů a snažila se prorazit jako herečka. Ovšem místo Oscarů si odnesla maximálně tak Zlaté maliny.

Dále asi není třeba ji představovat, stejně jako její supermocnou rodinu. Nás dnes bude zajímat její projekt Skims. Na tomto portále je Kardashianové ztělesnění podnikatelského ducha - prodej tvarovacího spodního prádla a oblečení. Kim nyní nachystala novou kolekci. K propagaci však přistoupila velmi netradičně.

Jestli totiž něco Kim umí, tak je to šokovat. Rozhodla se tak zabalit své Lamborghini Urus do stejného plyše, jaký je použit i na celou nejnovější kolekci. Stejně dokonce nechala potáhnout i interiér včetně palubní desky a volantu. Pak už stačilo jen nechat nastoupit fotografa, obléknout se do oblečení z nadcházející kolekce a promo je na světě.

První kolekci Skims ukázala Kim v roce 2019. Portálu se daří, ale u těchto supercelebrit to není nic překvapivého, lidé by si od nich koupili snad cokoliv. Prodej nové kolekce začíná dnes a Urus bude jedním z hlavních lákadel v butiku. Nejslavnějším plyšovým autem se ale její auto asi nestane. Fanoušci filmu Blbý a blbější přesně ví, o čem je řeč.

