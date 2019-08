Kia zvažuje nový crossover. Má být velký jako Stonic, ale nenahradil by ho

Gran turismo s pohonem zadních kol a podélně uloženým motorem, čtyři karosářské verze Ceedu, modernizace SUV Sportage včetně zahrnutí mild-hybridní verze, dva elektromobily, bezpočet hybridů a vyhlídky na vodíkový pohon – nějak tak, tedy zřejmě ne v uvedeném pořadí, by šlo shrnout počínání Kie na evropském trhu v posledních pár letech. Kia žije, daří se jí lépe než kdy jindy a také dost plánuje. Aktuálně nový crossover, který ale zatím působí tak trochu navíc.

S informací přišel britský Autocar na základě rozhovoru s Davidem Labrossem, šéfem evropského produktového plánování Kie. Značka zvažuje další „supermini“ crossover, což v naší řeči značí auto velikosti Kie Rio. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, vždyť konkurent Volkswagenu T-Cross se přece hodí, jenže toho už Kia má. Jmenuje se Stonic, znáte jej i z našich silnic a je to v podstatě lehce přizvednuté Rio.

Jedním z hybatelů tohoto nápadu má být nejnovější crossover Xceed, který si budete už brzy moci na vlastní oči prohlédnout na výstavě Auta na náplavce. Údajně by mohlo jít o bestseller značky v Evropě. Emilio Herrera, provozní ředitel evropské Kie, očekává, že v roce 2021 by mohly prodeje modelu Xceed přesáhnout hranici 100.000 kusů, naopak odbyt stárnoucí generace SUV Sportage má postupně klesat.

To ale nevysvětluje to, proč by se na trhu měl objevit nový crossover na bázi Ria. Pomoci by mohlo dělení SUV a crossoverů Kia podle toho, jak vysoko se v nich sedí. Zatímco Stonic a Xceed spadají do škatulek „B-low“ a „C-low,“ Niro a Sportage jsou zařazeny pod „C-high“. David Labrosse Autocaru upřesnil, že Kia nyní sleduje, zda se trh rozdělí na „low“ a „high“ a zda pro pokrytí potřebuje čtyři nebo pět modelů. A zda by některé měly být elektrické, nebo ne.

Jisté je, že pokud nový croosver, který by se dle spekulací Britů mohl jmenovat Xrio, dorazí, nenahradÍ Stonic, ale v nabídce jej doplní. A protože už nyní Kia jeden „B-low“ model má, můžeme si zatím nepotvrzenou novinku představit jako Stonic s vyšší stavbou spíše krabicovití karoserie a výše ukotvenými sedadly. Že toto představoval Soul? Ano, jenže ten už se nabízí výhradně s elektrickým pohonem a cenou přes milion korun.