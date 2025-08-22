Kia zahájila výrobu elektromobilů v Evropě. První kus pokřtil Jaromír Jágr

Modernizace závodu na Slovensku probíhala od loňského roku a stála miliony eur.
Z továrny značky Kia v Žilině vyjel první elektromobil a je jím nový model EV4, který vstoupil na tuzemský trh začátkem srpna. Vyrábí se na stejných linkách, jako aktuální modely Sportage a XCeed. Kvůli němu bylo zapotřebí továrnu modernizovat, proces začal v roce 2024 a dotkl se lisovny, svařovny, lakovny i montážní haly. Nutné bylo investovat 108 milionů eur, součástí úprav byla také instalace nového dopravníku pro montáž akumulátorů.
Výroba v Žilině se týká výhradně karosářské varianty hatchback. Model EV4 stojí na platformě E-GMP a k mání je s bateriemi o kapacitě 58,3 kWh (dojezd 410 km) nebo 81,4 kWh (dojezd až 590 km). K jeho zajímavostem patří funkce V2L pro napájení externích zařízení a také V2G, umožňující připojení do elektrické sítě. Poháněna jsou přední kola, výkon elektromotoru činí 150 kW.
České ceny začínají na 939.980 Kč za základní výbavu Air s menší baterií, vstupní výbava je k mání i s větší baterií od 1.074.980 Kč. Vůbec první vyrobený vůz pokřtil dlouholetý ambasador značky Kia Jaromír Jágr. Ten v minulosti využíval například modely Niro EV, plug-in hybridní Sorento nebo vlajkový model EV9. V současnosti sedlá hokejový šampion středně velké EV6.
