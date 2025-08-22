Vůbec první vyrobený vůz pokřtil dlouholetý ambasador značky Kia Jaromír Jágr. Ten v minulosti využíval například modely Niro EV, plug-in hybridní Sorento nebo vlajkový model EV9. V současnosti sedlá hokejový šampion středně velké EV6. Zdroj: Kia

Výroba v Žilině se týká výhradně karosářské varianty hatchback. Zdroj: Kia

Model EV4 stojí na platformě E-GMP a k mání je s bateriemi o kapacitě 58,3 kWh (dojezd 410 km) nebo 81,4 kWh (dojezd až 590 km). Zdroj: Kia

Poháněna jsou přední kola, výkon elektromotoru činí 150 kW. Zdroj: Kia

České ceny začínají na 939.980 Kč za základní výbavu Air s menší baterií, vstupní výbava je k mání i s větší baterií od 1.074.980 Kč. Zdroj: Kia

Vyrábí se na stejných linkách, jako aktuální modely Sportage a XCeed. Zdroj: Kia

Kvůli němu bylo zapotřebí továrnu modernizovat, proces začal v roce 2024 a dotkl se lisovny, svařovny, lakovny i montážní haly. Zdroj: Kia

Nutné bylo investovat 108 milionů eur, součástí byla také instalace nového dopravníku pro montáž akumulátorů. Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

Zdroj: Kia

| Kia EV4 GT-Line Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 Zdroj: Kia

| Kia EV4 GT-Line Zdroj: Kia

| Kia EV4 GT-Line Zdroj: Kia

Zdroj: Kia

Kia zahájila výrobu elektromobilů v Evropě. První kus pokřtil Jaromír Jágr

Richard Herbich
22. srpna 2025

Modernizace závodu na Slovensku probíhala od loňského roku a stála miliony eur.

Z továrny značky Kia v Žilině vyjel první elektromobil a je jím nový model EV4, který vstoupil na tuzemský trh začátkem srpna. Vyrábí se na stejných linkách, jako aktuální modely Sportage a XCeed. Kvůli němu bylo zapotřebí továrnu modernizovat, proces začal v roce 2024 a dotkl se lisovny, svařovny, lakovny i montážní haly. Nutné bylo investovat 108 milionů eur, součástí úprav byla také instalace nového dopravníku pro montáž akumulátorů.

Výroba v Žilině se týká výhradně karosářské varianty hatchback. Model EV4 stojí na platformě E-GMP a k mání je s bateriemi o kapacitě 58,3 kWh (dojezd 410 km) nebo 81,4 kWh (dojezd až 590 km). K jeho zajímavostem patří funkce V2L pro napájení externích zařízení a také V2G, umožňující připojení do elektrické sítě. Poháněna jsou přední kola, výkon elektromotoru činí 150 kW.

České ceny začínají na 939.980 Kč za základní výbavu Air s menší baterií, vstupní výbava je k mání i s větší baterií od 1.074.980 Kč. Vůbec první vyrobený vůz pokřtil dlouholetý ambasador značky Kia Jaromír Jágr. Ten v minulosti využíval například modely Niro EV, plug-in hybridní Sorento nebo vlajkový model EV9. V současnosti sedlá hokejový šampion středně velké EV6.

Zdroj: Kia | Zdroj videa: Kia

Kia

Nejstarší korejská automobilka Kia byla založena v roce 1944, automobily začala ale vyrábět až v roce 1974. Do společnosti po jejím bankrotu vstoupil v roce 1998 Hyundai.

Automobilka své vozy vyrábí i v továrnách v Česku a na Slovensku, mimo jiné i Kia Ceed.

Kia Picanto • Kia Rio •​ Kia Ceed •​ Kia Sportage •​ Kia Sorento •​ Kia Stonic •​ Kia e-Soul •​ Kia Niro

