Kia začne z českého trhu stahovat modely s ryze spalovacími motory. Chce tím zmírnit dopady nevyhnutelného

Úbytek automobilů vybavených pouze spalovacím motorem pocítíme už příští rok. Vláda také chystá dotační programy, ale běžnému občanovi budou nanic.

K roku 2035 se přestanou v Evropě nabízet nové vozy se spalovacím motorem. Je to dlouhodobý cíl, na který se automobilky připravují už nyní. Například změnu přístupu značky Kia pocítíme na našem trhu už příští rok. To začne postupné stahování vybraných modelů se spalovacím motorem napříč segmenty a zůstanou pouze jejich elektrifikované deriváty. Samozřejmě by se kolem toho dala vyvolat panika, ale například s mild-hybridy už normálně žijeme a jejich efektivitu nelze popřít.

Je ale pravda, že si opět o kousek připlatíme, nebo bude muset Kia přijít s jinou cenovou politikou. Například oblíbenou Kiu Sportage pořídíme v základním Comfortu s motorem 1.6 T-GDI a manuální převodovkou od 659.980 Kč. Nejbližší mild-hybridní verze už má výbavu Exclusive a stojí 774.980 Kč. Ještě zajímavější by taková změna byla u Kie Ceed, která nabízí elektrifikovanou pouze vznětovou verzi 1.6 CRDi od 554.980 Kč. Pro srovnání, litrový benzinový tříválec v základní výbavě Comfort pořídíme od 404.980 Kč.

Generální ředitel Kia Czech Arnošt Barna vnímá za zlomový rok 2030, kdy chce automobilka dosáhnout 90% podílu elektrifikovaných vozů. Smyslem je, aby zákaz spalovacích motorů v roce 2035 nepřinesl skokovou změnu. V pětiletém horizontu se počítá v portfoliu se čtrnácti čistými elektromobily.

Pandemie také Kiu přiměla k celkové změně strategie. Investice dosahující stovek miliard korun půjdou nejen na vývoj automobilů, ale také zisku většinových podílů v dodavatelských firmách. Poslední dva roky totiž ukázaly výhody soběstačné výroby součástek a logistiky. To se týká zejména sektoru produkce baterií a polovodičů.

Jelikož rozmach elektromobility je v České republice poněkud vlažný, stát má do roku 2030 připravené tři nástroje podpory. V rámci nich (Národní plán obnovy (2023), operační programy (2027) a Modernizační fond (2030)) rozdělí přibližně 42 miliard korun. Poslouží k rozvoji nabíjecí infrastruktury, nákupu elektrických vozů a autobusů a pomohou realizovat další dílčí projekty. Podpora je cílená zejména na obce, kraje a podniky ve vlastnictví státu či měst. Velkým problémem transformace bude zajištění odpovídající kapacity elektrické sítě a dostatek parkovacích míst s možností nabíjení.

Prostý občan mezitím může začít přemýšlet, jak si k elektromobilu pomůže sám, jelikož s podporou pro domácnosti se dle slov náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře zatím nepočítá.