Kia v Česku spouští vlastní půjčovnu aut. Nabídne všechny modely včetně úplných novinek

Čistě z praktických důvodů nebo s cílem vyzkoušet si dlouhodobě novou techniku si nyní budete moci půjčit i zbrusu nový model z nabídky značky Kia. Automobilka totiž v Česku spouští unikátní službu značkového pronájmu svých vozů Kia Drive. V nabídce je v současné době pět modelů včetně nejnovějšího elektromobilu EV3, postupně chce ale Kia zapůjčení vozů rozšířit na kompletní portfolio.

V České republice je Kia s touto službou vůbec první na trhu. Značka tím chce zachytit údajně nový vzrůstající trend, který bychom mohli postupně zahlédnout i u dalších výrobců. „Trh pronájmů automobilů v Evropě má do roku 2026 vzrůst na 26 miliard eur ročně,“ uvedl s odkazem na průzkum ReportLinker Insights generální ředitel českého zastoupení Kia Arnošt Barna.

„Našim zákazníkům chceme touto službou umožnit jednoduchý přístup k vozům a technologiím, na které jsou zvyklí, v té nejvyšší kvalitě. A to i ve chvíli, kdy nemají vlastní vůz k dispozici. Proto jsou v nabídce pouze nejnovější modely, maximálně do 12 měsíců stáří a s nájezdem do 10 000 km,“ dodává Barna. Vyzvedávat a vracet pronajaté vozy mohou zákazníci přímo u vybraných dealerů Kia. V průběhu letošního roku značka plánuje službu rozšířit do každého krajského města České republiky.

Rezervace se provádí skrze portál Kia Drive nebo fyzicky přímo u dealera. Aktuálně má Kia v nabídce modely Stonic, Ceed hatchback, Ceed Sportswagon, Sportage a EV3. Služba je dle automobilky přímo vhodná i pro zájemce, kteří o koupi nového modelu Kia uvažují, ale rádi by si vybrané auto vyzkoušeli po delší dobu. Také z těchto důvodů bude v budoucnu možné půjčit si ty nejnovější modely krátce po jejich uvedení na trh, třeba očekávanou elektrickou dodávku PV5.

„V příštím roce bude možné pronajmout si i náš nejnovější model PV5 ze segmentu lehkých užitkových vozů. Věříme, že i tato možnost nám pomůže naplno proniknout do nového segmentu a naši zákazníci ocení přínosy elektrického pohonu a modularity tohoto vozu určeného pro přepravu většího počtu osob či objemnějšího nákladu,“ uzavřel Arnošt Barna s tím, že Kia PV5 bude uvedena na český trh ve čtvrtém kvartálu letošního roku.

Službu pronájmu vozů spustila Kia v pilotním režimu v roce 2019 v Itálii a následně ji rozšířila do dalších čtyř evropských zemí. Po úspěšném přijetí na těchto trzích se automobilka rozhodla pro zavedení služby u více než stovky dealerů napříč Evropou. Kromě Česka je nyní Kia Drive k dispozici v Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Německu, Belgii a na Slovensku. Další uvedení se plánuje na trzích Nizozemska, Švédska a Rakouska.