Kia tasí další elektromobil: Nové EV2 bude mrňavým SUV do města, dorazí v roce 2026

Na události Kia EV Day 2025 v Barceloně si vedle oficiální premiéry nových produkčních modelů EV4 a PV5 přichystala korejská značka i jedno koncepční odhalení (ačkoliv víme, že její studie se v poslední době příliš nevzdalují od sériového výsledku). Další rozšíření portfolia svých elektromobilů totiž Kia plánuje skrze nový koncept malého městského SUV EV2.

O rozměry konceptu EV2 se Kia zatím nedělí, v každém případě ale čekejme model segmentu B-SUV, tedy s ještě menšími proporcemi než dosavadní EV3 (4310x1850x1570 mm). Techniku Kia taky nezmiňuje, velice pravděpodobně ale model postaví na již známé 400V modulární platformě E-GMP mateřského Hyundaie, využívané u zmíněných modelů EV3 či EV4.

Do již ustáleného designovém jazyku svých nejnovějších elektromobilů Kia v případě konceptu EV2 ještě výrazněji zasazuje tmavé plastové části, lemující celou spodní část karoserie. Druhá řada dveří se otevírá proti směru jízdy pro snazší přístup do interiéru, kde jsou sedadla řešena širokými lavicemi. Zadní řada je sklopitelná pro rozšíření zavazadlového prostoru, zatímco přední lavici lze odsunout dozadu, aby si posádka mohla v otevřeném interiéru při odpočinku protáhnout nohy.

Z dalších prvků konceptu lze vypíchnout výsuvné a nastavitelné přepážky a popruhy k zajištění zavazadel v kufru, funkci promítání zpráv přes okna vozidla pro komunikaci s chodci a ostatními účastníky silničního provozu nebo trojúhelníkové reproduktory v předních dveřích, které jsou odnímatelné a použitelné ve stylu přenosných Bluetooth repráčků.

Kolik charakteristických prvků konceptu se automobilce podaří přenést do sériové podoby, to nejspíš zjistíme už brzy. Na evropských trzích a v dalších regionech by se totiž měla Kia EV2 objevit už v roce 2026.