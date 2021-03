Stinger má samozřejmě start/stop a hlídání jízdních pruhů, tedy věci, které většina řidičů před jízdou vypíná. Obě mají své tlačítko. Z asistenčních systémů pak spíše oceňuji novinku v podobě indikátoru objektů ve slepých úhlech. To by měla mít všechna auta. Teď už ale konečně k tomu, proč je tohle auto tak boží.

Kdybych tak měl v Kie Stinger zkusit uhodnout jen jedinou věc, kterou tady udělal ex BMW M vedoucí Albert Biermann, je to právě řidičská pozice. Velkou zásluhu na pocitu z interiéru mají také klasická tlačítka, kterých je tu naštěstí pořád dost a pokrývají všechny důležité funkce. Zpracováním ke špičce sice nepatří, ale i tak bych řekl, že Kia už v tomto směru klepe na rameno třeba Audi.

Jen lehce se ladilo i uvnitř. Centrem nový je infotainment s úhlopříčkou 10,25“, který si značka vyladila pro své velké modely. Má veškeré moderní funkce a i pár věcí navíc. Mám teď na mysli třeba různé zvukové režimy, které napodobují les, kavárnu či šumění mořských vln. Zrovna u tohoto auta mě ale více zajímal hodně slušný soundsystém, který uměl rozprostřít zvuk po celé kabině a nepřeháněl to s basy, jak to některé podobné vozy rády dělají.

Kia ale není jen Ceed a Sportage, v Americe prodává opravdové luxusní koráby . Pokus vstoupit s něčím podobným do Evropy a zkusit nalákat zákazníky velké německé trojky do svého pětimetrového grand toureru, se tak zdál logický. Aby to vyšlo, muselo by to auto být opravdu perfektní, poctivě udělané, zábavné a s faktorem X, který dělá zajímavý produkt chtěným. Stále ve stinger věřím, protože aktuální facelift nám připomíná, že to všechno má.

Přestože jsme stinger chválili do nebes a smekali před Korejci klobouk za tak odvážný počin, nedaří se jí tak, jak jsme čekali. Loni u nás bylo dle údajů Svazu dovozců automobilů registrováno jen 13 kusů, předloni 34 kusů, v roce 2018 49 kusů a ještě o rok dříve to bylo 14 kusů. Špatný marketing za to nemůže. Kia se snaží, prodeje v Česku ale nejsou závratné. A to už se staly zvláštnější věci. Kdybych vám před dvěma lety řekl, že nadšenci do aut budou obdivovat japonský tříválec , asi byste se mi vysmáli...

„A to je fakt Kia?“ Kdybych dostal pětikorunu vždy, když jsem za týden se stingerem slyšel podobnou otázku, určitě bych měl alespoň na luxusní kafe. Po odpovědi většinou ještě následovalo, že tázající o existenci tohoto auta neměl tušení. Snad nikdy jsem nebyl z podobné situace tak smutný. Po třech letech jsem si už totiž myslel, že Kia Stinger se automobilové veřejnosti vryla do paměti jako hodně slušná alternativa k německé prémii. Na druhou stranu těch lidí zase nebylo tolik, abychom sestavili dostatečný vzorek pro průzkum veřejnosti. Naštěstí.

Chtělo by to lepší brzdy

Dycky šest

Kia Stinger vstoupila na náš trh se třemi motorizacemi: dvě byly čtyřválcové, z toho jedna vznětová, a pak s vidlicovým šestiválcem. Ten teď jako jediný po faceliftu zůstal. Ukázalo se, že když někdo jde pro toto auto, sáhne rovnou po nejlepší verzi. Ze 114 prodaných kusů na českém trhu od listopadu 2017 zvolilo šestiválec 80 % zákazníků. A vůbec se není čemu divit, protože agregát je to skvělý.

Je to motor Lambda II RS, který vychází z klasické Lambdy, ale má navrch dvě turba. Výchozí agregát se objevil v roce 2006 ve voze Hyundai Sonata. Má hliníkový blok i hlavu válců. S příchodem této verze motoru, která se poprvé objevila ve voze Genesis G80 v roce 2016, přibyly i vodou chlazené výfukové svody a nový elektricky ovládaný termostat.

V aktuálním naladění produkuje motor v 6000 otáčkách za minutu výkon 269 kW (365 koní) a od 1300 otáček je k dispozici 510 N.m točivého momentu. Svými parametry tedy krásně sedí k BMW M340i xDrive. Bohužel je vůz o dost těžší, konkrétně o 99 kilogramů, a také o trochu větší, takže nedosahuje tak dobrých dynamických parametrů. I 4,9 sekundy ale stačí k tomu, aby byl stinger tou nejrychleji na stovku akcelerující kiou.

Podélně uložený motor se rozběhne stisknutím tlačítka vedle sloupku volantu. Nečekejte ale, že začne hned do světa křičet svou velkolepost. Výfuk dokonce nemá ani klapky. Stinger není autem pro hejsky, co musí u každé autobusové zastávky podřadit, aby je všichni slyšeli. Je decentní, klidný a rozvážný. Zvukovou kulisu má jen a pouze pro vás. Ševelí tam někde daleko vpředu za tlustou izolací a jede si svůj dirtyhouse blues.

Možná čekáte, že jen držíte pod krkem jámu pekel a až ji pustíte, spustí ohnivou show, ale ani to se nestane. Motor je neustále v klidu, neokázale bručí a odměňuje vás jen syrovým barytonem pod kapotou. Nicméně to vůbec neodpovídá tomu, co se ve skutečnosti děje. Na plyn reaguje bleskově, táhne jako ďas už od nízkých otáček a od čtyř tisíc už tlačí tak, že v zádech cítíte všechny stehy na sedačce.

Není to ale žádná bomba, motor dokonce postrádá nějakou výraznou špičku, která by byla odměnou za rafičku před červeným polem. Spíš je to obrovská soustředěná síla zaměřená na sametový příval výkonu, který se krásně lineárně promačkává všemi jízdními situacemi. Rychlé přesuny po dálnici jsou přesně jeho šálek kávy, stejně tak i předjíždění na okreskách, které si bez připomínek podmaní.

Jízdní projev dobrého motoru dokáže zkazit špatná převodovka. Ani tohle ale Kia nepodcenila a osadila do vozu 80 kg vážící osmistupňovou skříň, která dokáže ukočírovat až 520 N.m. Mimo jiné krotí i pětilitrový osmiválec v Hyundai Equus. S motorem stingeru jedná jako v rukavičkách. Ladně přeřazuje a bez kopanců podřazuje. Dokonce je tak sebevědomá, že při jízdě do kopce nenechá mluvit sílu motoru ve spodním pásmu, ale bez mrknutí oka ladně podřadí. Připomíná mi převodovky ZF v BMW. A to je veliká pochvala.

Rychle a precizně

Náš stinger je vždycky čtyřkolka. Vpředu má nezávislé zavěšení McPherson a vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení. Plynokapalinové tlumiče jsou elektricky řízené a vzadu najdete samosvorný diferenciál. Tři klasické jízdní režimy doplňuje ještě Smart, který mezi módy sám od sebe přepíná v závislosti na situaci, a Sport+, který je jakousi nadstavbou klasického sportu s omezenou stabilizací, kterou pak můžete i vypnout.

Nezávisle na jízdním režimu je však z auta cítit akčnost. Především pak díky obrovské tuhosti, která vám dává pocit bytelnosti. Auto se nekroutí, je jisté a tlumiče se nesnaží vyvolat pocit nadnášení nad silnicí. Jízda je spíše tužší a jasně dává najevo, že tohle auto nevzniklo jen za účelem korzování mezi státy. Je akční, připravené, ale přitom důstojně komfortní. Malé nerovnosti úspěšně polyká, ale i tak lehce tepe do kabiny, abyste o všem věděli.

Stejně jako skvělou řidičskou pozici jsem už tohle zažil. U BMW. Zkusit, co v tomhle korejském zvířeti vězí, je tak otázkou pár kilometrů po seznámení. Elektronické řízení s variabilním převodem vede přední kola s přesností odstřelovače Fedira Dyachenka. Jízda je naprosto soustředěná a přesná. Žádné divočiny, ale čistá preciznost. Ve spojení se schopným motorem se pak mezi zatáčkami jen ladně teleportujete.

Vůbec jsem si u toho nepřipadal jako chuligán. Jako kdyby to byl pro stinger naprosto přirozený pohyb. Usazení do zatáček je přesné a plyn reaguje pohotově. I tak tu jsou ale dva menší problémy. Ten první je s brzdami. Systém Brembo se s téměř dvěma tunami pere statečně, ale mohl by mít trochu ostřejší nástup a poměrně brzy prosí o pomoc ABS.

Dále mi přišlo auto docela měkce uložené. Ostatně to je vidět i na těch brzdách. Ponořením nohy do prostředního pedálu zastavujete podvozek, ale karoserie jakoby měla menší zpoždění. Pro lepší funkčnost to chce sundat pár stovek kilogramů, osadit ostřejší brzdy či použít více sportovně orientovaný podvozek. To bych ale neudělal, protože když přidáte na sportu, ztratíte na komfortu. Tak to je.

Vypnutí stabilizace a hození auta do zatáčky pod plynem na výjezdu sice vyústí v docela hezký smyk, ale karoserie s vámi může po srovnání kol ještě pohnout směrem ven, což není příjemné. Pořád se totiž bavíme o těžkém autě. A fyziku neošálíte. Pevná sportovní jízda má ale gripu na rozdávání. Hodně zásluh však přikládám i pneumatikám Hankook Winter evo3.

Ta přesnost, soustředěnost a zábava je silně návyková. Řízení, motor, podvozek a řidičská pozice vás budou ráno tahat z postele a večer donutí protáhnout cestu z práce o oblíbenou špagetu asfaltu někde v lesích. Tedy tak jsem to měl já. Bylo to poprvé, co jsem dal o víkendu přednost jízdě v Kie před odpočinkem. Snídaně, naštípat dřevo, oběd a šup do sedla.

Cena

Specifikace tohoto vozu je jednoduchá jako facka. Taky má jen jeden motor, pohon i převodovku. Zadokolku na našem trhu nenajdete, to třeba v Anglii, kde je to jediná možnost. Je to kvůli tyči řízení, kvůli které se jim tam nevejde přední část hnacího hřídele. Kia pak dala do vozu všechny možné položky výbavy jako standard. Daní je samozřejmě vyšší pořizovací cena 1.449.980 Kč, ale pak už připlácíte jenom za barvu, panoramatické okno a hezčí interiér.

Milion a půl je tedy finální částka. Při pohledu na konkurenci to není hodně. Třeba již zmíněné BMW M340i xDrive s podobnou náturou začíná na 1.703.000 Kč. Na podobné částce pak startuje i sice menší, ale podobně zaměřené Audi S4. Přímé srovnání s těmito dvěma vozy ale nemusí být úplně na místě. Kia Stinger je totiž rozměrově mezi BMW řady 3 a 5, respektive mezi Audi A4 a A6. Získáte tedy víc masa, ale zase ne tolik jako „vyšší střední“ manažer.