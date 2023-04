Kia staví továrnu budoucnosti. Budou zde vznikat futuristické užitkové elektromobily

Hotovo bude v roce 2025, po spuštění výroby zde vznikne až 150.000 inovativním „buňkovým“ systémem.

V jihokorejské provincii Gyeonggi se za účasti významných hostů z oblasti byznysu i politiky rozběhla stavba nejmodernějšího závodu na výrobu vozidel speciálního určení (PVB). Při této příležitosti představil výkonný ředitel společnosti Kia Ho Sung Song plán skupiny HMG, jíž je značka součástí, investovat do roku 2030 částku 24 bilionů jihokorejských wonů. Ten by měl přinést zvýšení konkurenceschopnosti celého systému elektromobilů včetně výzkumu, vývoje, výroby a infrastruktury, díky němuž se Jižní Korea může stát jedním ze tří největších světových hráčů na trhu s EV.

Nová továrna bude mít samozřejmě nízké emise CO2, využije takzvaný „buňkový“ systém, v rámci nějž jsou do jednoho místa seskupovány stroje a pracoviště podobných produktů. Tím by měl být zajištěn hospodárnější a flexibilnější výrobní proces díky zkrácení vzdáleností. Závod by měl spojit výhody „buňkového“ systému s klasickou pásovou výrobou kvůli flexibilitě a adaptaci na různé produkty.

Vozy speciálního určení se poprvé objeví v roce 2025. První model bude mít střední velikost, díky skateboardové platformě na něj půjdou nasadit různé nástavby. Má mít výbornou nosnost a také vnitřní výšku dospělé osoby, uplatní se tak například při doručování zboží, placené spolujízdě nebo B2B transakcích. Následovat mají větší modely pro logistiku, rozvoz, kyvadlovou dopravu či mobilní kanceláře, v plánu jsou i robotické taxíky s technologií autonomního řízení.