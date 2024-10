Pro Česko nesmírně důležitou Kiu čeká velká změna. Zepředu ji nepoznáte, uvnitř asi také ne

Aktuální pátá generace středně velkého SUV Sportage je na trhu již od roku 2021, ale nezdá se, že by jí docházel dech. V loňském roce byla nejprodávanějším modelem značky na celém světě s 523.502 dodanými kusy – prodalo se jí tak více než dvakrát tolik, co většího SUV Sorento s 242.892 kusy. Co se Česka týče, loni šlo o druhý neprodávanější model automobilky Kia.

Nyní je čas na změnu a podle prvních informací se zdá, že nebude malá a poznáte ji na první dobrou. Ze zveřejněných fotografií a videa je jasné, že dostane novou příď s výrazně odlišným světelným podpisem, zatím co nyní má výrazné LED pásy ve tvaru bumerangů, již brzy dostane diodové pásy připomínající sedmičku. Odlišností se dočkáme také vzadu, i když asi o něco méně dramatických. Základní tvar svítilen zůstává, ale změní se jejich vnitřní grafika.

Dovnitř nás zatím Kia nenechala nahlédnout, ale korejská média hlásí, že Sportage převezme uspořádání s třemi obrazovkami z nového elektromobilu EV3. Dalšího vylepšení se mají dočkat bezpečnostní a asistenční systémy.

Z hlediska motorů žádné dramatické změny nečekáme, nabídka je zdá se nastavena dobře, takže by mělo být stále na výběr mezi zcela normálním benzinovým čtyřválcem s mild hybridem i bez něj, pohonem předních nebo všech kol, naftovou šestnáctistovkou s čtyřkolkou i bez, a také hybridem a plug-in hybridem. Premiéra by měla proběhnout koncem listopadu na autosalonu v Los Angeles.