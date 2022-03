Radosti Komfortní podvozek Prostorný interiér Dostatečná dynamika Starosti Vyšší spotřeba na dálnici Průměrný zavazadelník Dotykové ovládání klimatizace 9 /10

Které auto se mezigeneračně změní k nepoznání? Když řeknete korejské, rozhodně to nebude špatně. Ne jinak je tomu i u SUV Kia Sportage, které svou pouť začalo v roce 1993. Vždyť úplně první generace vyvíjená společně s Mazdou Bongo byla takový ne úplně bezpečný jezevčík vypadající trochu jako tehdejší Suzuki Jimny. Příbuznost s dnešním modelem byste tak sotva hádali.

V roce 2003, po dvouleté odmlce, se model vrátil jako modernější auto, které můžete často vídat i na českých silnicích. To hlavně díky tomu, že se v roce 2006 rozběhla výroba modelu v Žilině. Při aktuálním již pátém vydání se model Sportage opět změnil k nepoznání. Už dávno to není jezevčík, ani nelíbivá krabička, ale klasické kompaktní SUV, které si s každým vylepšením upevňuje pozici na trhu. Teď je ale navíc hi-tech a hybridní, jak to jenom jde.

Co se to tu stalo

Nová Kia Sportage stojí na platformě N3, kterou sdílí společně s těmi většími puškami značek Kia a Hyundai. Teď myslím třeba Hyundai Santa Fe, Sonata nebo Kiu Sorento. To samé platí i pro sourozence Hyundai Tucson. Je to SUV, které můžete mít se třemi druhy elektrifikovaného pohonu, s manuálem i automatem a jako předokolku i jako čtyřkolku. Prostě nějakou kombinaci řekněte a je velká šance, že vám to v Kie nějak poskládají.

Co si řekli u našeho testovaného kousku? No, jakožto novinářský vůz se samozřejmě předvádí, takže je to vrcholná výbava GT Line, která je už dostupná pouze ve spojení s výkonnými motorizacemi. V našem případě tedy setupem 1.6 T-GDI HEV s 230 koňmi a s pohonem všech kol. To máte auto za více jak milion, ale nebojte, „cena od“ je o statisíce vlídnější.

Jako každé korejské vozidlo je i Sportage trochu netradiční a pro mnohé je vzhled dost ulítlý. Za sebe musím říct, že z prvních pressových fotek mi auto úplně nevonělo, ale naživo, hlavně v naší decentní bílé barvě, mě vůbec nijak neuráželo a zasloužil jsem si i pár pohledů kolemjdoucích a kolemjedoucích. Jo a ty LED pásky ve tvaru bumerangu, které dělají autu jakoby hmyzí výraz, jsou, prosím, denní světlomety.

Dost už ale subjektivních pocitů a míry líbivosti pro ostatní. Čísla nám dokazují, že Sportage je větší než předchůdce. Na délku měří 4515 mm, což je o 30 mm více. Širší je o 10 mm a výška se zvedla o 5 mm. Ani jedno z toho vás do očí nepraští, auto pořád působí jako ten samý tak akorát knedlík, jako všechna ostatní kompaktní SUV. Vpředu i vzadu si pak všimněte nového loga.

Miami a pan Tunel

Zatímco Hyundai má interiéry svých velkých modelů takové víc ušlechtilé, Kia jde cestou technologií a klasického uspořádání. Hlavní lišta tlačítek se táhne po téměř celé délce palubní desky. Vlevo od volantu máte třeba tlačítko pro vypnutí kontroly stabilizace, otevření kufru nebo netradičně umístěné tlačítko ruční brzdy. Vpravo zase sdružený panel pro rádio a klimatizaci. Tady se na chvilku pozastavím.

Panel je digitální, analogové jsou tady jen dva knoby po stranách. Pro přehlednost se všechny ikonky na jeden displej nevešly, a tak si musíte přepínat mezi ovládáním rádia a klimatizace. Funguje to spolehlivě a když stojíte, tak je obsluha snadná, ale za jízdy už je to s trefováním se do přepínače horší. Pokud ale používáte třeba Apple Carplay a ovládání audia na volantu, nemusíte se s tím moc zlobit.

K použitým materiálům a zpracování nemohu říct moc křivých slov. Ovládání výdechů ventilace nevrže, všechno lícuje a většina materiálů je na danou třídu standardní. Jedinou výtku mám jen k panelu na středovém panelu, který je politý lesklým plastem a vypadá dost lacině. Tlačítka v něm (vyhřívání sedaček a volantu nebo parkovací senzory) ale mají jen minimální vůli, takže zpracování je super.

Trendem dnešní doby jsou obrazovky a Sportage má pro vás hned dvě sdružené v jednom panelu, což se už pomalu stává standardem. Šetří to rámečky. V této výbavě jde o 12,3palcový digitální přístrojový štít a stejně velký infotainment. V nižších výbavách má infotainment 8 palců. Grafika našeho displeje byla přehledná a hlavně správné ulítlá s ikonami jako z fialových neonů připomínající kluby v Miami, nebo kluby, které chtějí, abyste se v nich cítili jako v Miami. Digitální štít poskytuje opravdu hodně informací a kdo by se tak ztrácel, může si spustit režim, kde dominují především dvě čísla - rychlost a otáčky.

Výbava GT Line znamená elektricky nastavitelná přední sedadla potažená semišem a kůží s bílým prošíváním. Posaz za volantem je přirozený a sedadla dobře dimenzovaná i na větší postavy. Volant je zespodu vykouslý jen decentně, takže vám to při manévrování nebude reálně vadit. Velmi se povedla i zadní část vozu, kam nemusíte dávat cestující za trest, aby celou cestu koukali na nevzhledný kus tvrdého plastu na zadní části předních sedadel.

Ten plast tu pořád je, ale obohacený o klasické kapsy, poutko na nezbytnosti a USB-C konektor. Přední opěrky hlavy pak mají zezadu praktické věšáky. Zadní opěradla jsou polohovatelná a tak akorát vykrojená, vstupní otvor ze dveří je dostatečný a ve dvou tu tak bez problému přečkáte i delší cestu bez větších obtíží. Před koleny budou mít i vyšší postavy ještě rezervu a chodidla si můžete zasunout pod přední sedačky. Standardem pro tuto výbavu je také třízónová automatická klimatizace.

Vraťme se ale ještě dopředu, kde nelze než vynachválit uspořádání středového tunelu, který má vedle již zmíněného plastového panelu šikovně řešené odkládací prostory. Mezi loketní opěrkou a voličem převodovky je totiž přihrádka, která je propojená s držáky na nápoji. Pokud ale nápoje nemáte, respektive nemáte vycvaknutý plast pro jejich uchycení, je celý prostor jedna velká přihrádka na cokoliv. Jen ne na mobil, ten šikovně zapadne pod panel klimatizace do samostatné přihrádky, kde se i nabije.

Zatímco prostor pro posádku si zaslouží samou chválu, z kufru jsem už tolik nadšený nebyl. Je mělký a s poměrně vysokou nakládací hranou. U nás je to umocněno hybridní motorizací, která nabídne průměrný základní prostor 587 litrů. Plasty u nadkolí navíc působí lacině a boky taktéž. Nepatrně vyšší rozměry se tak vedle bezpečnosti podepsaly především na prostoru pro posádku. Potěší ale sklopení zadních sedadel pomocí páček.