Radosti Úžasný jízdní komfort el. tlumičů Dobrý poměr cena/výbava Přehledný a svižný infozábavní systém Starosti Menší kufr u naftové verze Sdružené ovládání rádia a klimatizace Slabší dynamika v přímce 8 /10

Nafta byla kdysi svatým grálem rodinné mobility, poté sprostým slovem a nyní se přesouvá do okrajových poloh nabídky toho kterého nového auta. Spousta výrobců už žene své zákazníky k nabíjecím stojanům a učí je znát druhy kabelů, čas potřebný k nabití podle zdroje energie a tak dále.

Kia zachovala u nové generace SUV Sportage možnost volby nejen po stránce paliva. S benzinovou přeplňovanou 1.6 ji můžete dostat bez elektrokouzel s výkonem 110 kW, dále pak ve formě mild-hybridu se 132 kW, jako plnotučný hybrid se 169 kW nebo s možností nabíjení ze zásuvky a 195 kW. Naftová šestnáctistovka je v základní výbavě (nejnižší ze čtyř dostupných) k dostání s 85 kW, ve vyšších specifikacích pak se 100 kW. A představte si, že vám výrobce ve dvou prostředních výbavách dovolí vybrat si, zda chcete předokolku či čtyřkolku s manuálem (byť s elektrohydraulickým ovládáním spojky) nebo automatem. Kdysi dávno běžná možnost volby, dnes se to dá považovat za nadstandardní míru svobody.

Sportage stojí na platformě N3, kterou využívá i sesterský Hyundai – jejím technickým dvojčetem je Tucson, s nímž ho pojí mimo jiné i zcela totožný rozvor 2680 mm. Pro zajímavost, model pro severoamerický trh má v tomto ohledu o 75 milimetrů více. Asi se shodneme, že ani jedno z těchto středně velkých SUV na silnici nepřehlédnete – zatímco Hyundai přišel s ostřejšími tvary a maskou á la robot ničitel z filmu Thor, Kia Sportage vsadila na oblejší tvary s přídí, na níž jsou světelné prvky uklizeny do stran okolo masky s šestiúhelníkovými segmenty. Výrazná denní světla ve tvaru bumerangů lehce zasahují i do boků – zatímco na fotkách to celé může působit jako guláš, v reálu jde o celkem harmonické řešení s přiměřenou dávkou futurismu. Kompaktní zadní světla jsou umístěna vysoko, relativně kompaktnímu autu opticky dodávají mohutnější vizáž.

Moderní přiměřeně, nebo až moc?

Snaha o hi-tech dojem je patrná i uvnitř, ale je zde i nemalá stopa přehlednosti a jednoduchosti tak, jak jsme od značky zvyklí. S výjimkou základní výbavy Comfort vždy dostáváte displej s úhlopříčkou 12,3 palce, navigací, službami Kia Connected/Connect, digitálním příjmem rádia i Apple CarPlay a Android Auto. Infotainment je v případě dvou vyšších verzí Top a GT Line kombinován s digitálním přístrojovým štítem o stejné velikosti obrazovky v rozměrném pásu, orámovaném stříbřitým dekorem.

S oběma obrazovkami je snadné pořízení. Palubní systém startuje rychle, k jeho funkcím máte přístup chvilku po zapnutí a komunikují s vámi v češtině. Funkce volíte přes dostatečně velké ikony, navigace má přehlednou grafiku a obejde se bez zbytečných vizuálních kudrlinek. Informace před řidičem se rovněž dobře čtou – struktura palubního počítače a jeho obsluha také nevyžadují doktorát i z informatiky. Ukazatele mění svou grafiku podle zvoleného jízdního režimu, případně můžete skrze menu natvrdo zvolit zobrazení, které vám nejvíce vyhovuje. Máme zde i hlasové ovládání, které se ale hodí spíše k obsluze telefonních funkcí – z hlediska navigace jsou jeho schopnosti pouze základní.

Široký středový tunel hostí mnoho příjemně velkých ovládacích prvků – kruhový volič automatické převodovky, kolečko pro volbu jízdních režimů (Eco, Normal, Sport), aktivaci uzavření středové spojky pohonu všech kol, vypínání stop/startu nebo výhřev (a chlazení v rámci paketu GT Line Plus) sedadel či volantu. Vešly se sem i dva držáky nápojů, jejichž prostor se dá díky otočným prvkům použít jako rozšíření přihrádky.

Na středovém panelu pod výdechy ventilace najdete dva kruhové ovladače, ale ještě než se začnete radovat, vězte, že jsou na dvě věci. Mezi nimi najdete místo tlačítek dotykový displej, který mění svou grafiku a funkce buď pro ovládání audia, nebo klimatizace. Primárně zde obsluhujete média, pokud chcete nastavit teplotu, musíte ho přepnout titěrnou dotykovou ploškou. Můžete správně namítnout, že hlasitost a rádio komandujete častěji než ventilaci, ale pokud chcete přenastavit teplotu, z pozice řidiče se musíte soustředit na přepnutí funkce a jde tak o rozptylující mezikrok.

Když už jsme načali rozměrný středový tunel – sice se toho na a do něj vejde hodně, ale vzhledem k šířce vnitřku zabírá docela dost místa. Sedačky jsou v oblasti hýždí a trupu průměrně veliké a místa nad hlavou je pro muže běžné evropské velikosti tak tak – hlavou sice nedrhne o strop (v tomto případě střešní okno), ale prostor předních sedadel se nedá označit za dvakrát vzdušný. A tak zatím co s pozicí za volantem není žádný problém a vyhoví i na delších cestách, raději si před koupí vyzkoušejte, jak se budete za kormidlem cítit obklopeni.

Na zadních sedačkách je pak vše v pořádku, i zde to sice po stránce šířky není o rekordech, ale dospělí se sem vejdou dobře. Využít pak mohou šikovné věšáky na oděvy v horní a prostřední části předních sedadel nebo USB zdířky v předních opěradlech. Zadní opěradla dělená v poměru 40:20:40 se pak dají pro větší komfort polohovat. Kufr má rozumný půdorys a zadní podběhy do něj u této verze Sportage zasahují jen minimálně. Jenže nakládací hrana leží docela vysoko (okolo 67 cm) a výška od podlahy k roletce je 46 cm. Naftové provedení s čtyřkolkou je se svými 526 litry po stránce kapacity zavazadelníku na samotném chvostu nabídky, nejvíce poskytne ne-hybridní benzinová verze s 591 litry.