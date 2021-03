Radosti Účelný a dobře zpracovaný vnitřek Variabilita díky flexibilní druhé řadě sedadel Tichý provoz Užitečné asistenční funkce Starosti Vyšší nakládací hrana Málo místa nad hlavou v 2. řadě sedadel 9 /10

Jak už jsme konstatovali v jiných testech výraznějších korejských vozů, tyto asijské automobilky odhazují stud a začínají nám stále častěji servírovat auta, na která se majitel zálibně ohlédne poté, co si je zaparkuje do své garáže. Čtvrtá generace sorenta se z hlediska stylu inspiruje velkým SUV Telluride. Tedy, na evropské poměry, v USA je tento pětimetrový kolos klasifikován jako mid-size SUV. Příď nese tradiční znaky „tygřího čumáku“ z pera designéra Petera Schreyera, zde jsou do něj po stránce chromovaného orámování začleněny i přední světlomety.

Oproti minulé generaci došlo k lehkému remixu proporcí karoserie, která je o centimetr delší a širší na o 3,5 centimetru delším rozvoru, A sloupek je ale nyní o tři centimetry dále od přední nápravy. Nové sorento odhodilo obliny a stalo se hranatějším, což mu jde k duhu. Zajímavě působí i jeho vertikálně orientovaná a dělená zadní světla.

Vnitřek je velmi vyváženou kombinací nového a prověřeného v tom dobrém slova smyslu. Najdeme zde 12,3“ obrazovku palubního štítu v nyní již tradičně přehledném formátu (ve všech stupních výbavy), v jejíž nabídce se pohybujete skrze tlačítka pod pravým palcem. Ovládání klimatizace je řešeno kolébkovými voliči, což je opět dobrý kompromis mezi něčím, co se dá po paměti nahmátnout, a (mnou osobně) nenáviděným nastavování skrze obrazovku palubního systému. Ta má ve třech nejvyšších z čtyř dostupných výbav širokoúhlý formát s úhlopříčkou 10,25 palce, startuje rychle a ovládat ji tak můžete velmi brzy po zapnutí motoru.

Její rozlišení 1920x720 pixelů je důstojné vzhledem k minimální ceně 1,2 milionu u výbavy Exclusive, ke které ji poprvé automaticky dostáváte. Zobrazení lze rozdělit například na výstup z navigace a jinou funkci, aktivaci různých funkčních sekcí volíte skrze dotykové plošky po pravé a levé straně. Rozhraní navigace je přehledné a snadno se v něm zorientujete, cíl můžete zadat v jedné řádce a nečeká vás tak otravná procedura země, město a tak dále. Stejně jednoduché je zrušení trasy, ikonu máte stále po ruce ve spodní části obrazovky. Šikovnou funkcí je zobrazení jízdních a odbočovacích pruhů na následující křižovatce, i pokud vás systém zrovna nikam nevede.

Jako v hi-tech pokojíčku

Přední sedadla jsou široká v oblasti sedáků i opěradel, pohodlně se v nich uvelebí i urostlejší jedinci. Těm subtilnějším naopak může chybět opora v oblasti trupu, ale i tak nekloužou ze strany na stranu. Seřízení sedadel i volantu má dostatečný rozsah pro menší i větší postavy, vhodnou polohu zde najde každý. Otočný drive-by-wire volič řazení neukrajuje prostor v přední části středového tunelu, kde najdete štědře dimenzované a uzavíratelné odkládací prostory včetně indukční nabíječky chytrého telefonu a tří USB zdířek.

Velmi prostorná je i schránka pod loketní opěrkou s vloženou poličkou a ve znamení prostoru a účelnosti se pokračuje i na zadních sedadlech. Sedáky jsou pro průměrně rostlého dospělého v ideální výšce nad podlahou, v tomto ohledu si sorento nepomáhá triky typu naklonění sedaček dozadu.

V podélném směru je zde místa dost, s výškou to ale není valné – osoby měřící přes 180 centimetrů budou mít nad hlavou jen málo prostoru. Nicméně z hlediska pohodlí jim nic chybět nebude. Máme zde držáky nápojů ve dveřích, USB zdířky pro rychlé dobíjení elektroniky v zadní straně opěradel předních sedadel i na konci středového tunelu plus šikovné roletky, integrované do zadních dveří (pro dvě nejvyšší výbavy ze čtyř dostupných).

Zadní sedadla jsou dělená v poměru 40:60, jejich opěradla se dají polohovat pro zisk extra prostoru v kufru a také je možné posouvat je. Nastupování do třetí řady jde snadno díky tlačítkům odemčení sedadel druhé řady, stejně jako u většiny konkurentů budou na sedačkách v kufru nejspokojenější děti. Těm dělají společnost užitečné držáky nápojů a odkládací přihrádky v zadních podbězích, najdou zde také samostatné ovládání klimatizace. Jízdu vzadu by dospělý člověk sice přežil, ale sedadla se nachází ve výšce pouhých 20 centimetrů nad podlahou a delší cestu s hlavou mezi koleny si dost dobře představit nelze.

V základní konfiguraci s druhou řadou sedadel ve standardní poloze má kufr na délku solidních 108 centimetrů, po posunutí sedadel dokonce 124 centimetrů. Mezi podběhy se vejde předmět o šířce 108 centimetrů, takže přepravní kapacita je v rámci kategorie vskutku solidní. Po sklopení opěradel druhé řady vznikne téměř rovný prostor, při stěhování vám může vadit snad jen nakládací hrana ve výšce 80 centimetrů.