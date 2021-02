Radosti Nízká spotřeba Slušná dynamika Dobrá výbava Starosti Prodlevy převodovky Neklidný podvozek 8 /10

Čtvrtá generace Kie Sorento byla lovena již od začátku minulého roku. Hned zkraje se podařilo odchytit fotografie vozu bez maskování, v únoru zase unikl seznam motorů. Poté se po řadě upoutávek měl vůz ukázat v celé své kráse na ženevském autosalonu. To jsme ale ještě netušili, že by se pandemie koronaviru rozjela natolik, že se zruší téměř všechny akce.

Není divu, že okolo sorenta byl takový ohlas. Jde o první vůz značky na nové platformě, u které se počítá s elektrifikovanou zástavbou. Na test v českých podmínkách došlo až nyní. Nová Kia Sorento se na našem trhu začala prodávat jako diesel a hybrid. Později se k nim připojil i plug-in hybrid. My jsme vyzkoušeli hybridní verzi 1.6 T-GDi HEV v nejvyšší výbavě Top, za kterou si Kia účtuje minimálně 1.379.980 Kč.

Všechno je jinak

Korejci a Japonci u nových aut rádi experimentují a mění zavedené pořádky, což je oproti Němcům, kteří často sázejí jen na evoluci, jeden z hlavních rozdílů. Nové sorento tedy vypadá úplně jinak než to předchozí. Kulaté tvary vystřídaly hrany a pryč je i roztomilý tygří čumák, který připomínala přední maska. Novinka se mračí, tváří se důležitě a na silnici budí respekt.

Délka se natáhla o čtyři centimetry, šířka o jeden centimetr a výška je o jeden centimetr menší. Velikostně tedy o tak velký skok nejde, téměř vše je ale na voze jinak poskládané. Přední světlomety (od výbavy Exclusive s technologií Full LED) jsou tenčí a zadní svítilny jsou nyní uspořádány vertikálně po stranách. Přední maska a průduchy v předním nárazníku jsou širší.

Navzdory názorům, které se můžete dočíst v internetových diskuzích, se nová Kia Sorento lidem líbí. Se zájmem si ji prohlíží, ptají se, nahlížejí dovnitř. Nedivím se, s tím jak korejské vozy často mění svůj designový jazyk, je ten nynější asi nejpovedenější. Pro řidiče je to ale mnohem důležitější uvnitř, protože právě tam tráví většinu času.

Čtyři hvězdy stačí, drahoušku

Ve tříhvězdičkových hotelech musíte najít vše, co potřebujete k běžnému fungování. Hotely, které chtějí čtyři hvězdy, už musí pokoje výrazně obohatit. Předně jde o barevný televizor, telefon, čtecí lampičku, minibar a podložku před vanou. Přesně taková je i Kia Sorento. První generace měla rámový podvozek a byla prostá, vhodná pro každého, kdo chtěl pěkné schopné auto s dobrou výbavou. Nová Kia Sorento zase přesně odpovídá dnešním trendům na velké rodinné SUV.

Je velkoryse prostorná, robustní a vypadá chic. Ve výbavě najdete velký infotainment, digitální přístrojový štít, dobrý audiosystém, vyhřívaná i ventilovaná sedadla, dvouzónovou automatickou klimatizaci, poslední výkřiky módy ve světě asistenčních systémů či panoramatické střešní okno. Do toho je obalená kůží a pořádně se ponořila do úrovně zpracování. Jasné čtyři hvězdy.

Dobrý/skvělý

Rozdíl mezi dobrým a skvělým produktem ale dělají malé vypilované detaily, u kterých si dal někdo práci s přemýšlením a věnoval jim dostatek času. Kam zařadit sorento? Na to se podíváme. Dveře zakrývají prahy, takže se na nich neusazuje bahno. Navíc není práh moc široký a nastupování nevyžaduje zkoušku z akrobacie. Slyšíš to, x-šestko? Po usednutí se asi budete muset trochu zorientovat v divoce uspořádaném interiéru, ale po chvíli najdete řád.

Geometrická pravidelnost nikdy nebyla devizou korejských značek, takže i nová Kia Sorento má uspořádání jednotlivých prvků košaté, ale nikoliv nudné. Infotainment je strčený dozadu, zatímco panel klimatizace vystupuje vpřed. Pod ním je hlubší přihrádka s připojením USB, pak je další a větší přihrádka, která se přeline do středového tunelu, kde najdete otočný volič automatické převodovky.

Všechno je to super, a to hlavně díky moc dobrému zpracování a šikovnou volbou kvalitních materiálů. Výdechy ventilace se natáčejí přesně a nechrastí vám v ruce, ovládání teploty si zachovalo precizní klasické ovládání stejně jako audio. Jedinou horší stránkou celkového zpracování je hodně slabý plast pod sloupkem volantu a nevzhledný panel digitální klimatizace. Jinak ale není o čem, je to pecka.

A hele, další detaily! Cestující vzadu mají vlastní držáky na nápoje přímo ve dveřích na dosah ruky, takže si ji nemusí kroutit, aby dosáhli do nápojáku v loketní opěrce. Digitální přístrojový štít má zase čtyři různé režimy zobrazení a velké rozlišení. Všechny režimy vypadají skvěle, ale nejvíc z nich vyčnívá minimalistické zobrazení, které ukazuje jen to nejdůležitější a neschovává se za designové kudrlinky. Kobereček v kufru je oboustranný, na jedné straně má textil a na druhé gumu.

Dále je tu filtr modrého světla, za což mají Kia i Hyundai od aktuální verze infotainmentu velké plus. A ano, můžete si pustit i zvuky krbu s animací pro uklidnění. Tato náladová nastavení umí ovšem být i trochu zvláštní. Zvuky kavárny, kde pořád někdo něco pokřikuje a tříská nádobím, připomínají spíše jídelnu v kasárnách. I když teď mě napadá, že to klidně může být myšleno i jako italská kavárna.

Ovládání některých prvků je z části digitální, ale většinou jde o věci, o které se během jízdy nestaráte, jako je třeba lovení v infotainmentu, abyste si vyladili ekvalizér. Zvyšování intenzity ofuku by si však klasické tlačítko zasloužilo. Další lehká výtka pak směřuje k hlídání slepého úhlu. To vás upozorňuje jak varovným oranžovým světlem, tak i inovativními kamerami, které promítají situace v úhlech na digitální přístrojový štít. Stačí ale jet v dešti a kamera se snadno zašpiní. Za sucha je to ale super věc.

To je z negativ asi tak všechno, co by mohlo běžnému řidiči vadit z pohledu pobytu na palubě. Pozitiva tedy jasně převažují. A vlastně mám ještě jeden detail: pokud máte zapnutý minimalistický design digitálních budíků a venku prší, ukazují se vám na displeji malé kapky, které ale neubírají na čitelnosti. Stejně jako dekorace na poličku vám to sice k ničemu není, ale je to pěkné.