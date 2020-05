Kia odhalila plány do budoucna: Elektromobily hrají prim, nový model uvede příští rok

Kia u svých elektrických modelů e-Niro a e-Soul zažívá úspěch, přičemž hlavně v Evropě lze citelně vidět stále silnější popularitu elektromobilů, která má v následujících letech stabilně růst. Není tedy divu, že hlavním pilířem takzvaného „Plánu S“ je u korejské značky výrazné zaměření na celkovou elektrifikaci a příchod nových čistě elektrických modelů.

Přesněji plánuje Kia do roku 2025 nabídku celkem 11 různých elektromobilů po celém světě, z čehož velké procento padne evropskému trhu, a to napříč několika kategoriemi vozidel včetně sedanů, SUV či MPV. V každém roce za posledních pět let zaznamenala Kia zvýšení prodejů svých elektromobilů a na této vlně se chce v ještě rychlejším tempu držet s novou generací takto poháněných vozidel.

První vlaštovku z nové generace elektromobilů Kia máme očekávat v Evropě v roce 2021. Bude stát na zbrusu nové unikátní platformě pro elektrické vozy značky, půjde o crossover a zajistí dojezd přes 500 kilometrů na jedno nabití, společně s rychlonabíjením trvajícím méně než 20 minut. Vzpomenout můžeme třeba na koncept Imagine (v galerii), který by takovému popisu odpovídal.

V plánu značky je přitom nabízet elektromobily s dnes rozšířenou 400V architekturou a rovněž modernější a schopnější 800V architekturou, kterou do podvědomí sériových vozů uvedlo Porsche Taycan. Kia chce takto zamířit na různé cílové skupiny a nabízet jak cenově dostupnější elektrická auta, tak vlajkové modely s tou nejlepší možnou specifikací. Využití 800V architektury však nechce značka nechat pouze těm nejdražším modelům, jednoduše záleží na zaměření vozu a jeho umístění na trhu.

Dále chce Kia v Evropě začít u každé nové modelové řady nabízet minimálně jednu elektrifikovanou variantu (mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid nebo elektromobil). Nakonec „Plán S“ zmiňuje cíl ročního prodeje 500.000 elektromobilů po celém světě. Této hranice chce Kia dosáhnout do roku 2026. V Evropě tak mají do stejného období zastávat čistě elektrické modely více než 20 % celkových prodejů značky.