Radosti Naladění hybridní soustavy Prostornost interiéru Velké odkládací schránky Předvídavé chování na silnici Starosti Omezené funkce hlasového ovládání Dotyková lišta infotainmentu Méně intuitivní infotainment 8 /10

První generace Kie Niro se světu ukázala v roce 2016, kdy automobilka udělala vcelku odvážný krok. Naplno se pustila do světa elektrifikace, a to v dosud nevídané míře. Niro nejprve dorazilo jako hybrid následované plug-in hybridem a na závěr čistě elektrickou verzí. Aby toho nebylo málo, Kia začala s prázdným listem, doslova na zelené louce. Proto se chopila osvědčeného receptu a vsadila na kompaktní karoserii někde na pomezí hatchbacku a SUV.

Ve výsledku šlo o povedený vůz, který si okamžitě získal pozornost. V loňském roce prošlo niro modernizací, ale bylo jasné, že životní cyklus „primána“ je u konce. Ten nastal letos, kdy Kia přišla s druhou generací v novém designu a s technologiemi, o nichž si niro dříve mohlo nechat jen zdát.

Ještě více místa

Niro nikdy nebylo uvnitř stísněné, ale třetí generace platformy „K“ mu na velikosti ještě přidala. S délkou 4420 mm, šířkou 1825 mm a výškou 1570 je to pěkný kus auta. Nová platforma nejen že upravila rozvor na 2720 mm, ale zároveň umožňuje kouzlit s umístěním baterií. U hybridu a plug-in hybridu je najdete pod zadními sedadly, zatímco čistě elektrická verze je má uložené v centru skeletu pro lepší rozložení hmotnosti. To znamená, že ani v jednom případě neutrpěl prostor pro posádku ani zavazadla.

Buldoček na korejský způsob

Přeskočit design a zamířit rovnou dovnitř by byla škoda, protože Kia si dala po designové stránce hodně práce. Ačkoliv je nové niro navržené ve stejném duchu jako Kia Sporatge, designéři ho oblékli do osobitého kabátu, takže si jej na silnici s ničím nespletete. Jestli se vám líbí, nebo ne, nechám na vás.

Osobně si cením, že Kia do takové extravagance šla. A proč ne? Není jediná, komu vyšla sázka na baculaté tvary připomínající francouzského buldočka, které menší modely dělají mohutnějšími a sebevědomějšími. Četné křivky ale nejsou jen na parádu, protože stojí za příznivým součinitelem odporu vzduchu 0,29.

Hravý design podtrhuje trojice výrazných laků a oranžová metalíza je jedením z nich. Kromě červené a modré ale niro v dalších šesti odstínech sází spíše na nenápadné tóny. Za příplatek 5000 Kč můžete mít kontrastní provedení C sloupku, které vůz opticky zkrášlí, a ještě více dá vyniknout lomeným zadním svítilnám. Podobný motiv má i přední denní svícení, přičemž kromě základní úrovně Comfort jsou hlavní svítilny vybaveny full-LED technikou s automatickým přepínáním dálkového režimu.

Dobré nápady střídají rozpaky

Interiér nového nira byl kompletně přestavěn dle současné architektury. Ta staví na vysoké míře digitalizace. Tady ji prezentuje dvojice obrazovek s úhlopříčkou 10,25 palce. Přístrojový štít má tři klasičtější schémata s budíky, čtvrtý se nese v duchu minimalismu a krajina na pozadí se mění v závislosti na denní době nebo počasí. To je celkem nápadité. Rozsah zobrazení jízdních údajů by někomu mohl přijít strohý, jiní naopak ocení jednoduchost a tím pádem i uživatelskou přívětivost. Jediné, co mi tam chybělo, byla extra záložka s telefonními kontakty.

V zásadě jde o drobnost, protože kontakty asi budete stejně vytáčet prostřednictvím hlasového ovládání. To je také jediné, na co se hodí, možná ještě pro rádio, protože například navigaci s ním obsluhovat prakticky nejde a celkově má velmi omezený rozsah možností. Na nějaké hovorové zadávání rovnou zapomeňte. Na tom ještě Kia musí zapracovat.

Když jsem naťukl infotainment, mohl by mít celkově rychlejší chod. Není pomalý, ale občas podivně zaváhá. Je chvályhodné, že Kia ponechala zkratky k základním prvkům, ale řešení není příliš šťastné. Ovládací lišta sice působí efektně, ale je proklatě nízko a poměrně daleko, takže se nevyhnete předklonu a úhybu pohledu od přirozeného zorného pole.

Prapodivné je ovládání kolečka úplně vlevo. V základu s ním ovládáte hlasitost rádia, ale až po kliknutí vedle na ikonu klimatizace s ním nastavujete teplotu vzduchu. Tím pádem je to dvoukrokový úkon a za jízdy to hodně rozptyluje. Dost by pomohlo, kdyby Kia vyměnila pozici výdechů ventilace a lištu posunula výš. Před nákupem si to raději pečlivě vyzkoušejte, zda s tím umíte žít. Pokud ano, jen dobře, protože praktičností interiéru je na tom niro skvěle.

Praktičnost vyšší třídy

Předně je třeba pochválit použití kvalitních materiálů, nápaditý design a ergonomicky dobře zpracované detaily. Například ovládání oken a zpětných zrcátek na zvyšující se linii dveří je hned po ruce a díky návaznosti na palubní desku to i hezky vypadá. Níže bočnici zdobí černý panel v kamenném designu, který dobře zamaskuje otisky prstů.

Spolu s novým designem přišel i zcela přepracovaný volant. Ergonomicky mu není co vyčíst, má dokonce tlačítko s volitelnou funkcí například změny trasy navigace nebo zapnutí tichého režimu. To oceníte, když vzadu usnou děti. Maximální hlasitost rádia se sníží a zvuk přesune pouze do předních reproduktorů. Po designové stránce může na někoho volant působit rozpačitě. Tvarem i strukturou mi osobně evokoval ten ze Škody 120, který bych pohledným nenazval.

Pochvalu si vůz zaslouží za dostatek velkých odkládacích prostor. Mobil si rovnou dáte na bezdrátovou nabíjecí plochu a zbytek do velké přihrádky uprostřed. Do ní jsou integrované vyjížděcí držáky na kelímky, které ale stejně dobře podrží i 1,5litrovou PET, což rozhodně není obvyklé. Škoda jen, že loketní opěrku nelze nijak nastavit, pouze vyklopit pro přístup do další objemné schránky. Nechybí zde variace USB konektorů ani klasická 12V zásuvka.

Výbava Premium přináší komfortní sedačky s elektrickým ovládáním včetně paměti. Automaticky jsou vybaveny ventilací i výhřevem. Vyhřívaná jsou i zadní sedadla. Kromě toho mají cestující vzadu samostatné USB porty pro nabíjení příslušenství a prostor pro nohy srovnatelný s minimálně o segment většími vozy. S výškou 176 cm jsem se posadil „za sebe“ a rezerva před koleny měla dobrých 10 cm. Zároveň člověk nemá pocit, že by to šlo na úkor zavazadelníku. Ten má objem 425 až 451 litrů s trochu vyšší nákladovou hranu, která ale většinu majitelů trápit nebude.