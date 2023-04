Kia letos představí klíčové novinky. Hlavně nové Rio a elektrického konkurenta Škody Karoq

Kia je na počátku masivní elektrifikace, jejíž první plody ochutnáme ještě letos. Posílení výroby elektromobilů se týká i Evropy.

S nedávno představeným elektromobilem EV9 ohlásila Kia vstup do nové epochy. Často to bývají planá hesla, ovšem v tomto případě to není nadsázka, což potvrdil následný koncept EV5, v podstatě takový elektrický konkurent Škody Karoq. Ten je de facto zmenšeninou vlajkové lodi, ale i tak si zachovává osobitý design. Během prezentace konané v Soulu padlo oznámení o plánovaném vstupu EV5 na trh koncem tohoto roku. To se tíká Číny, ale novinka by se měla postupně rozšířit i do dalších zemí.

Kia plánuje velké investice do elektromobility. Do konce desetiletí hodlá prodávat kolem 1,6 milionu elektromobilů ročně, čemuž má pomoci portfolio 15 elektrických modelů nabízených v následujících čtyřech letech. Po roce 2030 by bateriové vozy měly tvořit 55 procent globálních prodejů odhadovaných na 4,3 milionů automobilů.

Pro splnění cíle projde velkou přestavbou továrna v jihokorejském Gwangmyeongu, odkud by první dvojice elektromobilů měla odjíždět už příští rok. Výroba bateriových vozů je zamýšlena také v Evropě, USA, Číně a Indii. V Evropě se to pravděpodobně bude týkat slovenského závodu vyrábějícího rodinu Ceed, a Sportage. Z elektromobilů pak EV6, Niro EV a Soul EV. Aktuální kapacita je nastavena na 350.000 vozů ročně. S náběhem elektrických modelů se Kia vydá ještě do segmentu užitkových vozidel s centrem výroby v Hwaseongu. První dodávka střední velikosti přijde do dvou let.

Co se týče modelových novinek pro letošní rok, těšit se můžeme na pět modernizací včetně nástupce hatchbacku Rio. Výroba se spustí koncem roku v mexické továrně, kde běží produkce současné generace. Po internetu dále kolují špionážní fotografie, z nichž je patrné, že Kia pracuje na novém Picantu, Sorentu, Carnivalu a sportovním sedanu K5. Na podzim má ještě přijít malý elektromobil Ray EV. Výkonná verze SUV EV9 GT je ohlášena na začátek roku 2025.