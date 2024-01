Kia EV9 prošla losím testem. Navzdory své hmotnosti si vedla velmi dobře, podobně jako Mercedes

Kia s modelem EV9 dodala na trh skutečně použitelné elektrické SUV. Uveze sedm cestujících, nabízí nejnovější jízdní i zábavní techniku a prostorný interiér s řadou odkládacích míst. Život usnadňuje automatická komunikace s nabíjecí stanicí a schopnost nabít z 10 na 80 procent za 24 minut. Co je ještě důležitější, Kia EV9 překonala původní předpoklady dojezdu a na jedno nabití ujela v cyklu WLTP 563 km. Jenže teď o nic z toho nepůjde, protože tohle pětimetrové SUV s hmotností 2648 kg přijíždí na polygon s redakcí km77 zdolat slalom a losí test.

Údaj o hmotnosti napovídá, že jde o verzi se dvěma elektromotory o výkonu 283 kW a točivém momentu 700 N.m. Do boje s kužely vyráží na pneumatikách Continental PremiumContact C v rozměru 285/45 R21. Díky pohonu všech kol i zrychlení i se 100kWh baterií na palubě je pružné a vůz se při změnách směru chová klidně s omezeným náklonem karoserie.

Příjemně naladění asistenti nezasahují zbytečně do řízení, takže je možné vést Kiu v zamýšlené stopě mezi kužely. Čas rovných 25 sekund je na úrovni Mercedesu EQS SUV 580 4Matic. Ten je velikostně jedním z konkurentů, ovšem cenou je mnohem výše. Kia EV9 má obecně jen málo konkurentů, kteří by uvezli 7 lidí v dané cenové kategorii. Volvo EX90 je dražší skoro o půl milionu a zmíněný Mercedes EQS SUV dokonce o milion.

Během losího testu s vyšší nájezdovou rychlostí se elektronika snaží vůz zkrotit masivním přibrzděním předního vnějšího kola, čímž vzniká paralyzující nedotáčivost doprovázená omezenými možnostmi řízení. Toto chování umocňuje komfortnější nastavení podvozku. Pravdou je, že velké SUV se hůře prosmekne mezi kužely než malý hatchback, ale dráha losího testu je poskládaná dle ISO norem a je pro všechna auta stejná.

Hladkého průjezdu se daří dosáhnout při nájezdové rychlosti 71 km/h, což není nikterak oslňující, ale pořád lepší až EQS SUV, které muselo zpomalit na 66 km/h. Navzdory většímu náklonu karoserie jsou asistenti ve střehu, ale zbytečně nezasahují do řízení, takže máte vůz po celou dobu pod kontrolou. Ve vyšších rychlostech počítejte s velkou nedotáčivostí kvůli stabilizačnímu systému, který se snaží vrátit auto do pruhu. Překážce se ale vyhnete, a to je hlavní.