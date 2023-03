Kia EV9 odhaluje svou příď a siluetu. Obří elektromobil se naplno ukáže v polovině března

Nová vlajková loď nám ukazuje své finální tvary. Od konceptu se moc lišit nebude, pohraje si se světlem a plochami.

V podobě stylové studie se nám ukázala už koncem roku 2021, vloni dostala zelenou pro vstup do sériové výroby a nyní je již prakticky hotová. Definitivní podobu karoserie a interiéru nám Kia EV9 odhalí již během dvou týdnů, kompletní informace automobilka poskytne koncem března. Na dvojici krátkých ochutnávkových videí si můžeme prohlédnout příď s diodovými světly a bez patrných vstupů vzduchu. Po stranách čelní masky se můžeme pokochat diodami uloženými převážně ve vertikálním směru, vedle nich zde máme i světelný motiv písmene L, které hubne směrem k ose vozidla.

Zadní světla prakticky kopírují řešení použité u konceptu. I zde máme LED pásy vytažené co nejvíce do stran, z nichž vystupují prvky pod zadní sklo. Na snímku se siluetou si můžeme všimnout zapuštěných klik, stoupající spodní linie bočních oken směrem k hraně střechy a blatníků s hranatými tvary, nápadně vystupujících do prostoru. Koncept na délku měřil téměř pět metrů a stál na rozvoru 3,1 metru, z hlediska rozměrů tedy jasně půjde o vlajkovou loď v nabídce řady EV se spoustou místa uvnitř.

Novinka bude stát na platformě E-GMP, stejně jako například menší Kia EV6, Genesis GV60 nebo Hyundai Ioniq 5 a 6. Tato technika s 800V elektrickou architekturou umožňuje nabíjení až 350 kW, u sesterského modelu je doplněna bateriemi o kapacitě 58 kWh nebo 77,4 kWh.

Dá se čekat, že EV9 bude k dispozici s dvoumotorovým uspořádáním pro pohon všech kol, vyloučit se nedá ani existence zadokolky jakožto základního modelu. Z hlediska funkcí by měla nabízet podobné vychytávky, jako EV6 – tedy napájení a dobíjení běžných spotřebičů nebo nouzové nabíjení jiných elektromobilů.