Kia EV9 dostala zelenou. Elektrické SUV dorazí do Evropy už za rok a bude vlajkovou lodí značky

Vřelé přijetí modelu EV6 vybudovalo dobrý základ pro rychlý nástup dalšího výrazného vozu na baterie. EV9 hodlá oslovit designem i futuristickým interiérem.

Koncept EV9 se představil na loňském autosalonu v Los Angeles jakožto praktický rodinný elektromobil se spoustou místa uvnitř - však také má tři řady sedadel. Zaujmout chce svými výraznými hranami a také vzdušným pojetím interiéru, který kombinuje ekologické materiály s moderním ovládacím rozhraním. Nyní automobilka Kia hlásí, že vznikne jeho sériová verze a ta dorazí i do Evropy.

Novým modelem chce automobilka navázat na EV6, které získalo titul Evropské auto roku 2022. EV9 je výsledkem důkladné úvahy nad podobou SUV v blízkém a střednědobém horizontu a na starém kontinentu se stane vlajkovou lodí značky. Připomeňme si, že koncept má na délku téměř pět metrů a stojí na rozvoru 3,1 metru, což by v sériovém provedení znamenalo opravdu hodně místa pro posádku i baterie uložené v podlaze.

S některými hodně futuristickými prvky bude muset pochopitelně ubrat, do výroby se jistě nedostanou zadní dveře otevírané proti směru jízdy nebo zadní lavice s dvěma velkými opěradly. Oválný volant také zřejmě nedostaneme do rukou, ale palubní deska s širokým pásem obrazovek a bez klasických tlačítek by mohla najít ve vrcholném modelu své místo.