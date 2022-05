Kia EV6 zachránila Jaromíru Jágrovi život při drsně vypadající nehodě. Chvíli poté jsme se dozvěděli, proč se tak stalo

V crashtestech elektrická Kia získala velmi dobré hodnocení, při bouračce slavného hokejisty s tramvají také obstála na výbornou.

V nárazových testech Euro NCAP dosáhla elektrická Kia EV6 skóre 90 % za ochranu dospělých cestujících, 86 % v ochraně dětí, 64 % za ochranu zranitelných účastníků silničního provozu a 87 % díky svým bezpečnostním a asistenčním systémům – výsledky znamenají vrcholné pětihvězdičkové hodnocení.

Organizace NCAP ocenila tuhost prostoru pro posádku, který se při nárazech nezdeformoval, figurínám představujícím šestileté a desetileté dítě pak Kia zajistila dostatečnou ochranu klíčových částí těla. Pozitivní efekt na hodnocení měla také multikolizní brzda, která po nárazu vůz zabrzdí, aby nedošlo k sekundárním srážkám. Systém nouzového brzdění dobře reagoval na ostatní vozidla a uměl zabránit střetům ve většině zkušebních scénářů.

Testy v laboratoři jsou jedna věc, realita je věcí jinou – a tu si na vlastní kůži vyzkoušel hokejista Jaromír Jágr, který na Plzeňské ulici v Praze vjel do cesty rozjeté tramvaji. Podle zveřejněné fotografie EV6 při ráně přímo na dveře řidiče obstálo. Výsledky testu Euro NCAP paradoxně přišly nedlouho poté, co se Jágrovi nehoda přihodila.

„Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já. Všiml jsem si ji půl metru přede mnou, na poslední chvíli. Myslel jsem si, že je to můj konec. Vždy jsem věřil, že vyšší moc má nade mnou ochranou ruku a dnes jsem se o tom znovu přesvědčil. Díky Bohu! A také mě překvapila a vlastně i zachránila moje Kia, ze které jsem i přes to, jak to hrozivě vypadalo, vylezl bez zranění. Co je ale nejdůležitější, že se cestujícím v tramvaji nic nestalo. Tímto bych tuto smutnou událost zakončil. A děkuji všem za pochopení a také za pomoc těm, kteří na místě zasahovali,“ uvedl Jágr na sociálních sítích.